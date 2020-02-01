Hayat, kısas ve barış

Hayat, Hayy ve Kayyum-u Mutlak olan Allah ü Teâlâ’nın en parlak mu’cizelerinden birisi. Kâinattan süzülerek gelen hayatın etrafında herşeyi toplayarak, O’nun varlığına, birliğine delil etmiş. 1

İnsan hayatına takılan akıl, şuur, zekâ, kalb, vicdân gibi yüzlerce duygu, binlerce his, insan hayatının önemini gösterir. İslâmiyete göre, insan mükerrem bir varlık olduğundan, hayatı, kendi hayatı da olsa, değerlidir, mukaddestir. Müslüman, başkasının hayatına kast etmediği gibi, kendi hayatına da son verme yetkisine sahip değil. Çünkü, hayat kendisinin eseri değil; emanettir. Emanete hıyanet edemez. Bundan dolayı, katile “kısas” uygulanır. Çünkü, hayatın bedeli, maddî değerlerle ölçülüp karşılanabilecek bir nimet değildir. Kur’ân’da insan öldürme fiili çok ağır ifadelerle yasaklanmıştır: Kimseyi öldürmemiş, yeryüzünde fesat çıkarmamış bir kimseyi öldüren kişi yeryüzündeki bütün insanları öldürmüş gibi kabul edileceği bir Kur’ân hükmüdür. 2

Hayata o kadar değer veriyor ki, onun karşılığı ancak hayat olabilir anlayışıyla, “kısas”ı caydırıcı bir cezâ olarak koyar ve diğer taraftan bir Müslüman’ı kasten öldüren bir Müslüman’ın dünyada göreceği cezaya ilâveten ahirette göreceği cezanın ebedî Cehennem olacağını da belirtir. 3 “Kısasta sizin için hayat vardır ey akıl sahipleri! Umulur ki, haksız yere kan dökmekten böylece sakınırsınız.” 4 Şayet, anlaşma ile kısas düşmez ve kısas uygulanmazsa, o taktirde mağdurun, mazlumun hakkı, hukuku ne olacaktır? Mağdurların işleyeceği “intikam cinâyetleri” nasıl önlenecektir?

Suç, vicdan, kalb ve ceza arasındaki denge sağlanamaz ve adâlet yerini bulmazsa, beşere rahat ve huzur yoktur.

Teşhis şöyle konmuştur: Had ve ceza emr-i İlâhî ve adâlet-i Rabbâniye namına icra edildiği vakit hem ruh, hem akıl, hem vicdan, hem insaniyetin mahiyetindeki lâtifeleri müteessir ve alâkadar olurlar... 5

Bu âyet ve yorumlarını yapan hadîs-i şerifler ışığında meseleye bakan bütün mezhep imamları, hiçbir kişi veya Müslüman bir grubun, başka bir kişi veya gruba saldırmayacağında ittifak etmiştir. Ayrıca, yönetimin zulüm ve haksızlıklarını ileri sürerek iç savaş başlatılmasının da masum insanların kanının akıtılmasına sebep olacağı gerekçesiyle caiz olmayacağı görüşünde bütün mezheplerin ittifakı vardır.

Ancak, Müslüman’ın yalnızca “insan öldürme, yol kesme, soygun yapma ve eşkıyalık” gibi suçlar için ölüm cezasına çarptırılabileceği, bu cezanın da sadece adlî makamlarca takdir edilebileceği konusunda da bütün mezhepler görüş birliğine varmışlardır. Hiçbir kişi veya grup ileri sürdükleri sebep ne olursa olsun hiçbir kişi veya grup hakkında öldürmeyi hak ettikleri konusunda karar veremezler ve kendilerini yetkili de sayamazlar. Bu konuda da mezhep imamları arasında fikir birliği mevcuttur.”

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman, Lem’alar, s. 323.

2-Maide, 32.

3- Nisa, 93.

4- Bakara, 179.

5- Hutbe-i Şâmiye, Yeni Asya Neşriyat, s. 83.