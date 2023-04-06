"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Hayatı pahasına sözünün arkasında duran hür adam!

Ali FERŞADOĞLU
06 Nisan 2023, Perşembe
Rahmetli Mehmet Kutlular ağabey vefatının sene-i devriyesinde şu sözlere masadak olduğuna şahidiz:

“Başımdaki saçlarım adedince başlarım bulunsa ve her gün biri kesilse, zındıkaya ve dalalete teslim-i silâh edip vatan ve millet ve İslâmiyete hıyanet etmem, hakikat-i Kur’ana feda olan bu başımı zalimlere eğmem!” (Şualar, s. 450.)

1999 Deprem için İlahi ikaz dediğimiz için yine mahkeme yollarındaydık. Mehmet Kutlular ağabeye kasten 2 sene 1 gün ceza verdiler ve yattı. Ona ceza verenler “İlahi ikaz!’ demekten vazgeç, hapsini düşürelim!” teklifine karşılık, “Bu Kur’an’ın tabiridir, sözümün arkasındayım!” dedi ve yurtdışında olduğu halde geldi izzet ve şerefiyle hapis yattı!..

Yeni Asya tarihi böyle yüzlerce destansı örneklerle doludur… Ve onun için bunlar normal şeylerdir. Zira, Nur Hareketi ve ana gövdesi Yeni Asya Deccalizm/Süfyanizm ve bunların kolları “ifsat, ahlaksızlık, dinsizlik, zındıka, mason komiteleriyle” mücadele ediyor ve “menfaat üzerine dönen canavar siyaseti uygulayanlarla” itiraz ediyor.

Şimdi mektuplar yayınlayıp darbe ürünü zalim, müstebit iktidarı destekleyenlerin mazide de aynı hataya düştüklerine dikkat çeken Kutlular şöyle der: “Bazı arkadaşlarımız, ‘12 Eylül Harekâtı Malazgirt’ten, Niğbolu’dan, Mohaç’tan, Çanakkale’den de daha ileridir’ diyerek azeteye tavır aldılar. Bu tavır alışı o kadar ileri götürdüler ki, ‘Tercüman gazetesini alın, ama bu gazeteyi almayın” diyecek kadar insaf ölçülerinden uzaklaştılar. Gazete aleyhine bir tavrın içine girdiler… Biz de buna karşı yayınlarımızı sürdürmekteydik. Evvelce birlikte hareket ettiğimiz arkadaşlarımızı yerine göre tenkit ediyor, tasvip etmediğimizi ifade ederek uyarıyorduk.” (Mehmed Kutlular, Yeni Asya, 19 Eylül 2018.)

Yeni Asya her meselede isabet ettiği gibi Millet İttifakı’nı destekleyerek bu sefer de edecek. Çünkü, şahs-ı maneviye dayanarak meşveret ediyor. Artık, zaman cemaat zamanıdır. Şahıslar, kişiler değil; meclisler, parlamentolar, şûralar, ekipler, şahs-ı maneviler yürütüyor. “Zira, cemaat ruhunu temsil ederler.” (Sünuhat, s. 51.) Fertler, kişiler değil, kamuoyu ve cemaatin şahs-ı manevisi hükümran olacaktır. Zira, hürriyet, demokrasinin gereği, “hakimiyet-i millettir.” (Münazarat, s. 42.)

Yeni Asya, hak ve hürriyetler kahramanı Bediüzzaman’ın ve talebesi Kutlular’ın gazetesidir. Ve Geçmişte “Onların o planları da yine akim kaldı…” (Emirdağ Lâhikâsı, 64.) 14 Mayıs’ta da akim kalacak inşaallah! Güle güle hayatı pahasına sözünün arkasında duran hür adam!

Tekrar Cenab-ı Hak’tan rahmet, mağfiret; akraba ve dostlarına sabr-ı cemil niyaz ederim.

Okunma Sayısı: 219
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

    Doğu Akdeniz'e gök gürültülü sağanak uyarısı

    Başakşehir, Galatasaray'ı eleyerek yarı finale yükseldi

    Turizmci sezon, depremzede kalacak yer derdinde

    Kur Korumalı Mevduat’ta faiz yüzde 36’ya çıktı

    Millet İttifakı: Yıkılan evler bedelsiz yapılsın

    Fransız Bakan cami iftarında

    Yayıncılık darboğazda

    Çin'in Rusya'ya silah sağlaması "tarihi hata" olur

    Emekli aylıkları ve ikramiyeleri Ramazan Bayramından önce hesaplara yatacak

    Millet İttifakı avantajlı konumda

    345 çadır kent ve 305 konteyner kent kuruldu

    Dış ticarette rekor açık

    Millet, 15 Mayıs'ta ‘hürriyet’ diye haykıracak!

    Gazze'den İsrail yönüne roket

    Depremlerin ardından 2 bin 826 heyelan oldu

    Mescid-i Aksa’ya yine baskın düzenlediler!

    10 bin emniyet personeli, deprem bölgesinden istedikleri illere atandı

    'İslam dünyasını ve uluslararası kamuoyunu İsrail'e karşı harekete geçmeye davet ediyorum'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Haksızlıklara karşı susmadık...”
    Ahmet BATTAL

    Dindarlık alametleri ve CHP
    Osman ZENGİN

    Kutlular Ağabey...
    Mustafa Gönüllü

    Su içmenin usûlleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Hayatı pahasına sözünün arkasında duran hür adam!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan ömür içinde bir Leyle-i Kadirdir
    Misbah ERATİLLA

    Allah razı olsa, endişeye gerek yok
    Cevher İLHAN

    Yalanlı “propaganda-i siyaset”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.