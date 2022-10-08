Hayatımızın merkezinde kim var?

Kainatın yaratılmasının müsebbibi Hatemül Enbiya Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) miladi 571’in, Kameri aylardan Rebiü’l-evvel ayının 12. gecesi dünyaya teşrif etti. Hiç düşündük mü; “Hayatımızın merkezinde ne var, kim var, kim olmalı?”

Dünya mı, madde mi, felsefeciler mi? İnsanlık huzur ve mutlululuk peşinde… Ne var ki, bunu kimisi siyasette, kimisi ekonomide (mal-mülkte, zenginlikte…) kimisi gezmekte bulacağını sanır. Halbuki, gerçek huzur ve mutluluk “doğru İslamiyet ve İslamiyete layık doğruluktadır.”

Bunun da temeli Allah sevgisine dayanır. Allah’ı sevmek de Onun sevdiğine tâbi olmaktır. Yani Sünnet-i Seniyye’yi yaşamaktır. İman ve İslam hakikatlerinin ve doğru İslamiyeti tebliğ edip, göstermenin yolu da bu sevgiden geçer. Ve “Allah’ı tanımaktan gelen muhabbet, en büyük maya ve iksir olur.” (Mektubat, s. 434.)

İslamiyet sevgidir, merhamettir, acımaktır, doğruluktur, dürüstlüktür, yardımlaşmaktır, iyiliktir… Evet, “imanı” hayatın merkezine, “İman-ı billah, marifetullah, muhabbetullah”ı ve Esma-i Hüsna’yı imanın merkezine, “Rasulullahı (asm) ve Sünnet-i Seniyyeyi” yolculuğumuzun merkezine koyar; “Asr-ı Saadet”i hayat modeli yaparsak gerçek huzur ve mutluluğa ulaşabiliriz.

Bu hayali/ütopik bir iddia değildir. 1500 senedir bu bizzat yaşana, gözlene geliyor! İşte doğru söyleyen tarihin şehadetiyle Cehalet devrinden Asr-ı Saadet…

Kim doğru İslamiyete sarılmışsa müreffeh medeniyetler ortaya koymuşlardır. Zira, “Mürşid-i imânî, Resûl-i Ekrem (asm) bak, nasıl neşrettiği hakikatin nuruyla, hakkın ziyasıyla, nev-i beşerin gecesini gündüze, kışını bahara çevirerek, âlemde yaptığı inkılâp ile âlemin şeklini değiştirerek nuranî bir şekle sokmuştur. Evet, o zâtın nuranî güzelliğiyle kâinata bakılmazsa, kâinat bir mâtem-i umumî içinde görünecekti. Bütün mevcudat birbirine karşı ecnebî ve düşman durumunda bulunacaktı.” (Mesnevî-i Nuriye, s. 23.)

Cehaletin bataklığında debelenen ve biribirinin gözünü oymaya çalışan Müslümanlar da, bunalan beşeri de kurtaracak olan doğumundan kabre kadar insanın hayatsafhalarının bütününe en güzel, en faydalı, en hikmetli, prensip ve kaideleri getiren Sünnet-i Seniyye’dir.

Dehşetli menfi propagandalara rağmen İslamiyete koşan huzur ve mutluluğu yakalayanlar “yaşanan İslam ahlakından etkilendiklerini” itiraf etmiyorlar mı?