Hayatını davasına vakfeden kahraman

Mehmet Kutlular ağabeyin temel hasletlerinden birkaçı, “basiretli, cesaretli, metanetli, dirayetli, istikametli, hakperest, adil, müşfik, hamiyetperver ve tavizsiz” bir idareci olmasıydı.

Çoluk, çocuk ve hayatını davasına vakfetmişti. Allah’tan başka hiç kimseden korkmazdı. Bir seferinde şunu anlatmıştı: “İstihbarat örgütü ve silahlı bürokrasiden geldiler, ‘Mehmet bey yalnız gezmeyiniz, binbir tehlike var!’ dediler. Bundan sonra daha da yalnız gezmeye başladım!” “Seni öldürürüz!” diye tehdit etmelerine beş para ehemmiyet vermezdi.

UM kararlarına harfiyyen uyar, bizzat bunu fiilen de ortaya koyar, kararın hayata geçmesi için en önde giderdi.

Hayatını davasına vakfeden Kutlular ağabey, darbe dönemlerinde de herkesin korktuğu, çekindiği sustuğu, sindiği darbe dönemlerinde bile hakki ve hakikati darbecilere ve zalimlere karşı haykırmıştır.

Bunca inkıraz, baskı, zulüm, mahkeme ve şiddetli tazyiklere karşı müstebit sisteme, Kemalizme karşı direnmiş, “Saçlarım adedince başlarım bulunsa, her gün biri kesilse, bu hizmet-i imaniyeden çekilmem.” “Dünyayı başıma ateş yapsanız, hakikat-i Kur’âniyeye fedâ olan bu başı zındıkaya eğmem.” (Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat, s. 701.) diyen Üstadı gibi haykırmış, asla geri adım atmamıştır.

Ne pahasına olursa olsun söylediklerinin arkasında dururdu. 1999 Depremine de “İlahi ikaz!” dediği için kasten 2 sene 1 gün ceza verdiler. “Bu Kur’an’ın tabiridir, sözümün arkasındayım!” dedi ve yurtdışında olduğu halde geldi, kimseye “Kaçtı!” dedirtmedi. Herkese bir kuvve-i maneviye aşıladı. “Hakkın hatırını âli tutardı. Kim olursa olsun, Risale-i Nur’dan öğrendiği doğruları ifade ederdi.

Kabri pür-nur, Süleyman’ın Cennet Bahçesi gibi ders mekânı şimdi…