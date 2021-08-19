Helâk olan toplumlar

Geçmişte nice toplumlar helâk olmuş. Kur’ân mealen, “Yeryüzünde gezin dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün.” der. (Âl-i İmran Sûresi, 137)

Helâk edilmelerinin ana sebebi zulmetmeleri olmuş: “Halkı zulmetmekteyken helâk ettiğimiz, böylece duvarları, çökmüş çatılarının üzerine yıkılmış nice memleketler, nice kullanılmaz kuyular, nice muhteşem saraylar vardır. (Hac, 22/45) Allah’ı, peygamberlerini ve âyetleri inkâr, Allah’a ortaklar koşma, isyan ve zulüm helâk edilen kavimlerin ortak özellikleridir. (Araf, 7/5, Yunus, 10/13, Hud, 11/101, 102, 116, İbrahim, 14/13, Kehf, 18/59, Enbiya, 21/11, 14, 97, Hac, 22/48, Muminun, 23/41, Rum, 30/9)

Allah asla kullarına zulmetmez! Çünkü O Rahman-ı Rahim-i Adil-i Mutlaktır. “Gerçek şu ki, Allah hiçbir konuda insanlara en küçük bir haksızlık yapmaz; fakat hep insanlardır kendilerine haksızlık edenler. “Geçmiş kavimlerin kıssalarında insanlar için ibretler ve öğütler vardır. Helâk edilen kavimlerin kıssaları da böyledir. (Yunus Sûresi, 44)

Kim, Kur’ân’ın, asırlar öncesinin karanlıklarını nura gark ederek, “Gözlerinizi açın, görün, ibret alın!” diye yaptığı bu manevî katarakt ameliyatına “Lebbeyk!” deyip olumlu tepki vermez? Yeryüzünün tamamını, “aynel-yakîn” (gözle görüp kesin bilme derecesinde) gezip göremezsek bile, kimilerini “ilmel-yakîn” (ilimle kesin bilme derecesinde), bazılarını hayalen, bir kısmını fikren gezip ibret alabiliriz. İşte, yeryüzünü ilmen, fikren, hayalen dolaşıp ibretli levhalar, bilgiler alabiliriz.

Bediüzzaman, “Dünya küçüldü, köy hükmüne geçti!” tesbiti yanında, onun getirdiği olumsuz yönlere de dikkat çekerek tedbir alınmasını öngörür:

“Küre-i arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefiheyle gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Tâdili, büyük bir himmete muhtaçtır. Ve keza, beşeriyet ruhundan dünyaya nâzır pek çok menfezler açmıştır. Bunların kapatılması, ancak Allah’ın lütfuna mazhar olanlara müyesser olur.” (Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye, s. 105)

Ülke yolsuzluk ifşaatlarıyla çalkanıyorsa; adaletsizlik ve zulüm kol geziyorsa; bilâkis eskiden beri olduğu gibi bunları örtmeye, ötelemeye çalışıyorsa;

Üstüne üstlük “yolsuzluk ve haksızlıkları organize ediliyor”sa vatandaş yangın, sel, deprem, kuraklık, kıtlık gibi musîbetler gelir!