"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Helâk olan toplumlar

Ali FERŞADOĞLU
19 Ağustos 2021, Perşembe
Geçmişte nice toplumlar helâk olmuş. Kur’ân mealen, “Yeryüzünde gezin dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün.” der. (Âl-i İmran Sûresi, 137)

Helâk edilmelerinin ana sebebi zulmetmeleri olmuş: “Halkı zulmetmekteyken helâk ettiğimiz, böylece duvarları, çökmüş çatılarının üzerine yıkılmış nice memleketler, nice kullanılmaz kuyular, nice muhteşem saraylar vardır. (Hac, 22/45) Allah’ı, peygamberlerini ve âyetleri inkâr, Allah’a ortaklar koşma, isyan ve zulüm helâk edilen kavimlerin ortak özellikleridir. (Araf, 7/5, Yunus, 10/13, Hud, 11/101, 102, 116, İbrahim, 14/13, Kehf, 18/59, Enbiya, 21/11, 14, 97, Hac, 22/48, Muminun, 23/41, Rum, 30/9) 

Allah asla kullarına zulmetmez! Çünkü O Rahman-ı Rahim-i Adil-i Mutlaktır. “Gerçek şu ki, Allah hiçbir konuda insanlara en küçük bir haksızlık yapmaz; fakat hep insanlardır kendilerine haksızlık edenler. “Geçmiş kavimlerin kıssalarında insanlar için ibretler ve öğütler vardır. Helâk edilen kavimlerin kıssaları da böyledir. (Yunus Sûresi, 44) 

Kim, Kur’ân’ın, asırlar öncesinin karanlıklarını nura gark ederek, “Gözlerinizi açın, görün, ibret alın!” diye yaptığı bu manevî katarakt ameliyatına “Lebbeyk!” deyip olumlu tepki vermez? Yeryüzünün tamamını, “aynel-yakîn” (gözle görüp kesin bilme derecesinde) gezip göremezsek bile, kimilerini “ilmel-yakîn” (ilimle kesin bilme derecesinde), bazılarını hayalen, bir kısmını fikren gezip ibret alabiliriz. İşte, yeryüzünü ilmen, fikren, hayalen dolaşıp ibretli levhalar, bilgiler alabiliriz. 

Bediüzzaman, “Dünya küçüldü, köy hükmüne geçti!” tesbiti yanında, onun getirdiği olumsuz yönlere de dikkat çekerek tedbir alınmasını öngörür: 

“Küre-i arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefiheyle gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Tâdili, büyük bir himmete muhtaçtır. Ve keza, beşeriyet ruhundan dünyaya nâzır pek çok menfezler açmıştır. Bunların kapatılması, ancak Allah’ın lütfuna mazhar olanlara müyesser olur.” (Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye, s. 105) 

Ülke yolsuzluk ifşaatlarıyla çalkanıyorsa; adaletsizlik ve zulüm kol geziyorsa; bilâkis eskiden beri olduğu gibi bunları örtmeye, ötelemeye çalışıyorsa;  

Üstüne üstlük “yolsuzluk ve haksızlıkları organize ediliyor”sa vatandaş yangın, sel, deprem, kuraklık, kıtlık gibi musîbetler gelir!

Okunma Sayısı: 112
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Menderes'in kemikleri sızlıyor... Demokrasi Adası dediler, turistik tesis yaptılar

    Deprem bize yaklaşıyor

    Genç doktorlar da yurt dışına yöneliyor

    Halk işsizlik, göçmenler düşük ücretten şikayetçi

    Musilaj kozmetikte kullanılabilecek

    19 bin 944 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    DP Genel Başkanı Uysal'dan 'Yassıada’ya ilişkin sert tepki

    Her şeyimiz gitti... Korku dolu anları gözyaşlarıyla anlattı

    '3 doz aşı 2 doz aşıya göre daha iyi koruyor'

    Bakan Çavuşoğlu: Kabil havaalanıyla ilgili durumu değerlendiriyoruz

    Çevik Bir ve Çetin Doğan'la birlikte 14 sanık hakkında tutuklama kararı

    Rize Valiliğinden uyarı: Zorunda olmadıkça hastaneye gitmeyin

    Afrin'e füzeli saldırı: 3 ölü

    Hulusi Akar'dan 'Afganistan' açıklaması

    Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile Afganistan'daki durumu görüştü

    Afgan mültecilerin İran'a girişi engellenecek

    4 milyar 760 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    20 bin öğretmen ataması takviminde değişiklik

    Bilim Kurulu bugün toplanacak

    Afganistan Merkez Bankası'nın 10 milyar dolarlık rezervi donduruldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Afganistan nasıl bu hale geldi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Dünyayı kim mahvetti?
    Risale-i Nur'dan

    Kerbelâ’nın kader ve hikmet ciheti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mikail YAPRAK

    Acele etmeyen, ecele gitmez mi?
    Hasan KOÇ

    Canlı bir mektup
    Genel

    Nurdan Katreler
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Daha eski hâl olmayacak mıdır?
    Muhammet ÖRTLEK

    Afganistan’da korku, endişe, barış ve Geçiş Konseyi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.