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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Helâl dairesi kısıtlanmamalı

Ali FERŞADOĞLU
28 Mart 2022, Pazartesi
Dershane öğrencileri dahil hepimiz şunu kabul etmeliyiz:

Bu dünyada problemsiz bir mekân yok. Peygamberimizin (asm) hane-i saadetlerinde, Cennetle müjdelenen Sahabe-i Kiram arasında içtihat farkından da kaynaklanan tartışmalar çıkmıştır. Bu durumda ne yapmalı?  

● Meseleleri şahsen çözmeye çalışmak başka sıkıntılara da sebep olabilir. “Zaman cemaat zamanıdır. Cemaatten çıkan bir şahs-ı manevî hükmeder ve dayanabilir. (Hizmet Rehberi, s. 152.) Ve “Kuvvet kanunda olmalı” prensibince Risale-i Nur’n çıkarılan medrese kurallarla dershanede kalanlar birlikte halletmeli. Herhangi bir mesele birlikte meşveret ederek, tarafları dinleyerek ve gerektiğinde yüzleştirerek konuşulmalı, karara bağlanmalı.  

●  Dershanede kalanlar aralarında “Medar-ı niza (tartışma sebebi) bir mesele varsa meşveret ediniz” kaidesi uygulamalı. Problemler, “peder-evled, şeyhy-mürid”, yani emir-komuta çizgisinde değil, meşveret ile çözülmeli.  

● Haftada bir aralarında mutlaka meşveret etmeliler. (Gerektiğinde bu meşveretlere dışarıdan meslek ve meşrebi bilenler de davet edilmeli) Talebeliğimizde dershanede kaldığımız dönemlerde herkesin dershanede olduğu Pazar günü sabah namazından sonra İhlas Risalesini okur; sonra meşveret yapardık. Sonra, sosyal faaliyetlere katılır veya sosyal faaliyetlere katılırdık.  

● “Namaz kılalım mı, kılmayalım mı, Risale okuyalım mı, okumayalım mı?” gibi temel meseleler, vazifeler, sorumluluklar meşveret edilemez.  

● Helâl giyim-kuşam, yeme, içme asla taassupla haram kılınıp kısıtlanmamalı. “Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur.” (Sözler, s. 33.) 

● Cep telefonu ve internet muhteşem bir hoca, eğitmen ve bilgi kaynağı da olabilir, dehşetli bir ifsat kaynağı da olabilir. Ancak cemaat fertleri, dershane öğrencileri ve müdebbirler bir araya gelip müzakere edip mutlaka kullanım düzeni getirmeli. Özellikle umumi dersler ve müzakerelerde telefonlar başka bir yere bırakılmalı veya kesinlikle kapatılmalı.

● Gençleri cezbedecek sosyal etkinliklere, meşru dairedeki eğlencelere yer verilmelidir. “Beşer, hakikate muhtaç olduğu gibi, bazı keyifli hevesata da ihtiyacı var. Fakat bu keyifli hevesat (meşru arzu ve istekler), beşte birisi olmalı.” (Emirdağ Lahikası, s. 307.)

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