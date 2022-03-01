“Helâllik alıp özür dileme” fazileti…

28 Şubat ürünü iktidar, Kemalizmin, kapitalizmin kurguladığı “yalancı, canavar” siyaseti uyguluyor.

2002 Kasım’ından bu yana tam olarak da yapılan budur: Neydi menhus 28 Şubat’ın önemli maddeleri?

“Kur’ân kursları Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlanmalı, kaçak kurslar önlenmeli. Tarikatların faaliyetlerine son verilmeli. Yeşil sermayeye kısıtlama getirilmeli. İrtica sebebiyle ordudan atılanları savunan ve orduyu din düşmanıymış gibi gösteren medya kontrol altına alınmalı...” Din ve dindarlar tamamen kontrol altına alınmış AKP ile!

İşte, 23. Dönem TBMM Başkanı Köksal Toptan’ın gazetemizle ilgili tesbiti: “Yeni Asya Gazetesi’nin öncelikle 12 Eylül 1980 ve sonrası demokrasi mücadelesi, başta başörtüsü olmak üzere, haksızlıklara karşı tavizsiz mücadelesi Türk Demokrasi tarihini inceleyecek ve yazacaklar için önemli bir doküman ve kaynak olma özelliğini koruyacaktır.” Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, “12 Eylül, 28 Şubat gibi darbe dönemleri ve antidemokratik süreçlerde bazı basın yayın kuruluşlarının iyi sınav vermediğini toplumumuz çok net olarak görmüştür. Yeni Asya Gazetesi iyi sınav veren basın kuruluşlarımızdan olmuştur. Omurgalı durmak, güvenli bir gelecekle vesayetten arınmış bir ülke için vazgeçilmez gerekliliktir.” demişti.

İşte Yeni Asya, şahısların, müstebitlerin hatırını gözetmeksizin şu hakikatleri haykırmış, ilân etmişti 28 Şubat ve sair darbe dönemlerinde de:

● “Hem zındıka, nifak hâsiyetiyle her tarafa döner. Senin dostunu kendine dost edip, sana düşman eder. Senin taraftarlık cihetiyle kazandığın günahlar, faydasız boynunda kalır.” (Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikası, Enstitü/internet, s. 155)

Nur hareketi, siyaset ve darbeler tarihi gösterdi ki, Yeni Asya ekolü dışındaki bazı grup, cemaat ve güçlü şahsiyetler darbeleri ve darbecileri övme, 28 Şubat darbesi ürünü AKP’yi elleri patlayınca kadar alkışlama, apaçık fahiş hatalarını bile desteleme vartasına düşmüş. Şimdi ayan beyan durumu ortaya çıkan ve 20 sene önce AKP’nin 28 Şubat ürünü olduğunu teşhis ile ortaya koyan Yeni Asya’ya saldıranlar acaba “helâllik alıp özür dileme” faziletini gösterebilecekler mi?

