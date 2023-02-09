Hepimiz suçlu değil miyiz?

Dünyada 32 çeşit tabii afet var. Bunlar: Deprem, dolu, sel, taşkın, orman yangınları, kuraklık, hortum, çığ, kar ve fırtınalardır.

Başta deprem olmak üzere 27-28’i ülkemizi etkiler. Ne yaptık ki, suçumuz ne ki bu deprem tekrar hayatımızı altüst etti?

“Senin başına gelen zulümler ve musibetlerin altında kaderin adaleti var. İnsanlar, senin yapmadığın bir işle sana zulmediyorlar. Fakat kader, senin gizli hatalarına binaen, o musibet eliyle seni hem terbiye hem hatana kefaret ediyor.” (Emirdağ Lâhikâsı, s. 173.)

“Bir kısmı ihtar-ı Rahmânîdir…” (İlâhî bir hatırlatma, bir ikazdır. Yanlış gidiyor ve yanlış yapıyorsunuz; isyan ediyorsunuz, sayısız nimet-i İlahiyeye karşı nankörlük ediyorsunuz; masum ve mazlumlara zulmediyorsunuz, haksızlık ediyorsunuz; vaz geçin!)

“Ve bir kısmı keffâretü’z-zünubdur.” (Günahlarımıza keffarettir, temizlemeye sebeptir.

Peygamberimiz (asm),”Müslümanın başına gelen her musibet, hatta bir diken batması bile onun bir günahı için kefaret olur” der. (İbn Ebi Dünya, el-Marad ve’l-Keffarat (44). 9366.)

Binlerce bebek, çocuk, masum insanı hapse attık, mal mülklerine el koyduk, halen zulümler devam ediyor.

Bu zulümleri biz yapmasak, yöneticiler ve elinde güç bulunduranlar yaptıysa bile, kimimiz onları fiilen, iltizamen ve iltihaken” iştirak ettik, tasvip ettik, destekledik, alkışladık.

“Ve bir kısmı, gafleti dağıtıp, beşerî olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir.” (Lem’alar, s. 18.) Hakiki Müsebbibu’l-Esbabı unuttuk. Sebep ve yöneticileri rab ilan ettik! İşte taptıklarımız, yaptıklarımızın sonucu oldu!

Eğer ikaz-ı İlahi olan bu musibetlerin mesajlarını alır, tevbe ile ihkak-ı hak eder, kavlen ve fiilen ve maddeten özür ile helallik dilersek mesajı almış oluruz... Yok ya devam edecek veya daha başka unsurlar devreye sokulacaktır! İnsanlık tarihi boyunca bu böyle olmadı mı?

Bid’alardan uzaklaşmazsak, “Duaların kabulüne set çekip ferec (kurtuluş) gelmez! Nasıl ki hadîsin sırrıyla sadaka belayı ref’ eder. Ekseriyetin hâlis duası dahi, ferec-i umumîyi cezb eder. Kuvve-i cazibe vücuda gelmediğinden, fütuhat” da verilmez. (bknz., Age., s.107.)

Kametimiz miktarınca hepimiz suçlu değil miyiz? Ama, yöneticiler, yetkililer ve etkililer kat kat daha suçlu! Samimiyetle fiilen ve kavlen tevbe etmeli, özür, af ve helallik dilemeli!