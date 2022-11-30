Her mesele birlikte müzakere edilmeli

Bir kardeşimiz, “Neden siyasete bakışlar farklı?” başlıklı yazımızda naklettiğimiz, “Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir.” (Lem’alar, s. 171.) cümlesinde geçen “anlayarak ve kabul ederek okumak” kelimelerini açarak örneklendirebilir misiniz?” diye sordu.

Risale-i Nur’u veya başka ilmi bir metni okuruz; ferd olarak ya tam anlamayız, ya yarım anlarız! Kimimiz de yanlış anlar. Risale-i Nur’dan “Herkes kendi kendine bir derece istifade eder; fakat herkes herbir meselesini tam anlamaz.” (Sözler, Enstitü/internet, s. 141)

Doğru ve tam anlamak için nasıl okumalıyız? Tabii ki Bediüzzaman’ın tavsiye ettiği gibi:

“Gazete gibi okumayınız.” (Mektubat, s. 46.) Merakla okumalı. (Lemalar, s. 366.) Dikkatle okumalı. (Mektubat, s. 480.) Daima okumalı... (Barla Lâhikası 43.) Beraber okuyunuz. (Barla Lâhikâsı s. 192.)

Öte yandan ferdi okumaları mutlaka yapmalı, ama, onunla iktifa etmemeli. Çünkü, çok yönlü ilimler harmanı olan Risale-i Nur’u birlikte müzakere, mütalaa etmeli. Zira, “Hakikî, samimî bir ittifakta herbir fert, sair kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir.” (Lem’alar, s. 165)

On kişi okursa böyle, ya binlercesi okur, müzakere, mütalaa ve meşveret ederse iz’an, anlayış ve kavrayış nisbette olmaz mı? Zira, “Risale-i Nur şakirtlerinin bir şahs-ı mânevîsi var; şüphesiz o şahs-ı mâ-nevî bu zamanın bir âlimidir.” (Lem’alar, s. 171) Fert bilmezse, şahs-ı manevi bilir!

“Hatta bu defa sırr-ı İnna aytayna’nın remizli risalesini… herkes anlamaz, hem tevil ve tefsir lazımdır.” (Emirdağ Lâhikası, s. 181.) “Kardeşlerime tavsiye ediyorum ki… müdavele-i efkâr suretinde, nizâsız mübahaseye alışsınlar.” (Lem’alar, s. 109.) “Herbiriniz… ders müzakeresinde birer zeki muhatap ve mücîp” olmalısınız. (Şuâlar, s. 272.)

Müdavele, müzakere, mütalaa, münazaranın metot ve formulünü de şöyle verir: Meseleleri “Münakaşa etmenin birinci şartı, insafla, hakkı bulmak niyetiyle, inatsız bir surette, ehil olanların mabeyninde, sû-i telâkkiye sebep olmadan müzakeresi caiz olabilir.” (Mektubat, s. 335)

“Anlayarak okumanın” yolu bu. “Kabul ederek okuma” meselesini de yarın ele alalım inşaallah.

