Herkes bir meşrepte olmaz, çok sıkı tutmamalı

“Düzgün kılık-kıyafet için yaklaşım ve çözüm ne olmalıdır?” sualine cevap aramaya çalışalım.

Dershanedeki “giyim-kuşam, gezme” gibi sıkı kaideler kimi gençlerin canını sıkabilir. Bazılarının derbeder kıyafetleri de ağabey ve ablaların canını sıkabilir. Unutmayalım ki, medrese-i Nuriye yalnızca barınma yeri değil, hayata hazırlanma ve pekçok manevi kazancın elde edileceği Medresetü’z-Zehrâ şubesidir. “Marifetü’n-nefs/nefis terbiyesi”, yani, aynı zamanda duyguları terbiye merkezidir.

Ebeveyn, öğrenci bir araya gelip medresede kalmanın sebep ve şartlarını (okuma, giyim-kuşam, sosyal aktiviteler, vs.) teferruatlı olarak ortaya konmalı.

Giyim-kuşam ve sair talepler helâl dairesinde ve meşru dairede olmalı. Peygamberimiz (asm) kimi zaman saçlarını uzatırmıştı. Bediüzzaman’ın da gür saçları kalpaklı fotoğrafından görülüyor. Şu halde kılık-kıyafette önce teamüllere değil, meşruluğuna bakmalıyız. Yeri gelmişken tekrarlayalım: 1976’larda dershaneye ilk girdiğimizde, “kısa kollu gömlek” giymeyin denmişti. “Kısa kollu namaz kılınıyor da niçin giymeyelim” diye itiraz etmiştik.

“Çok sıkı tutmayınız; herkes bir meşrepte olmaz. Müsamahayla birbirine bakmak şimdi elzemdir.” (Kastamonu Lahikası, s. 181.) prensibi işletilmeli. Meslek çiğnenemez. Meşreb ise, huy, karakter, mizaç, tutum biçimi; yani, her yiğidin bir yoğurt yiyişi var demektir. Meşrepte farklılıklar fıtridir müdahale edilmemelidir. Bir kardeşimizde gördüğümüz aykırılıkları, “Mü’min, kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına çalışır.” (Mektûbât, s. 254.) prensibini esas alarak düzeltmeliyiz. Lütfla ıslah; saygı, şefkat, sabır göstererek, önem ve değer vererek, nezaket ve nezahetle yaklaşmaktır.

Yeni jenerasyonun ergenlik, gençlik dönemleri dikkate alınmalı; geniş meşveretler yapmalı. Hemen zecri tedbirlere başvurulmamalı. Meşru ve fakat farklı şekil, kılık-kıyafet üzerinde durulmamalı. Zamanla birçok meseleyi onlar da kavrayacaklardır. Önemli olan, “Lisan-ı hal, lisan-ı kalden daha kuvvetli ve tesirli” (Şuâlar, Enstitü/internet, s. 273.) olduğu şuuruna varmaktır.

Kur’an’ın, Sünnet-i Seniyyenin ve Risale-i Nur’un eğitim metotlarından birisi de tedriciliktir. Risale-i Nur’un eğitim ve terbiye metodu cebir, tahakküm değil, ikna ve ispattır. Lisanımız Kur’an hakikatlerini anlatırken, hal, tavır ve ahlâkımız da onun manasını neşretmeli.