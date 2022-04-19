Hiç böyle bir niyetle namaza durdunuz mu?

Niyet, zihnimizde oluşan bir fikir ve iş planlamasıdır; ruhumuza ve zihnimize komut veren ve duygularımızı motive eden program gibidir. Zihnî bir faaliyet olan niyetlerimiz ruh, duygu, düşünce ve arzularımızı reaksiyona sokar, “Bir maya, bir kimya gibi mahiyet-i eşyayı değiştirir.” (Mesnevî-i Nuriye, s. 46.) Tıpkı, mayanın sütü, yoğurda, yağa, peynire çevirmesi gibi.
İbadet, zikir, iyilik, yardım, hayır-hasenat gibi tüm davranış ve fiillerimizin hayatı, ruhu niyettir. Bitki tohumu gibi “niyetlerimiz de çekirdekler gibi kalp ve beynimizin tarlasında sümbüllenirler. (Sözler, s. 246.)
Unutmayalım ki, tüm varlıklar kendi lisanlarıyla Allah’ı tesbih edip zikreder. Bunu ifade eden birkaç ayet meali şöyledir:
“Yerde ve gökte ne varsa Allah’ı tespih eder.“ (Hadid Suresi, 1.) “Hiçbir şey yoktur ki, O’nu övüp O’nu tespih etmesin… Biz dağları Davud’un emrine verdik ki, akşam sabah onunla beraber tespih eder.”, “’Ey dağlar ve kuşlar, onunla beraber tespih edin!’ dedik” (İsra Suresi, 44.),
“Bitkiler ve ağaçlar da Allah’a secde ederler.” (Rahman Sûresi, 6.) Ağaç ve bitkilerin ibadetleri, duaları birer musikî teli gibi zikir melodileriyle kulağa gelir. Dağ, binler dilleriyle tesbihat yapan bir acayip, garip, değişik yaratık mahiyeti gösterir. (Sözler, s. 483.) Ve tüm varlıklar hal (davranış, beden) diliyle besmeleyi dilinden düşürmez. (Sözler, s. 235.) “Kur’ân-ı Hakîm tasrih ediyor ki, arştan ferşe, yıldızlardan sineklere kadar herşey Cenab-ı Hakk’a ibadet, hamd ve tesbih eder. Fakat ibadetleri mazhar oldukları Esma ve kabiliyetlerine göre çeşit çeşittir.” (Sözler, s. 317.)
İşte niyetimizle atomaltı, atom, hücre, unsur (yağmur, kar taneleri) güneş sistemi, samanyolları ve kâinattaki tüm varlıklar; melek, cin ve ruhanilerin ibadet ve tesbihatlarını kendimize mal edebiliriz! Bütün mahlukat kadar fiilen ibadet, zikir ve tesbihat edemezsek de “bil’istidat, bil’iman binniyet, bilkabul, bittakdir, bil’iştiyak, bil’iltizam, bil’irade (istemek) suretinde” edebiliriz. (Lem’alar, 11. Lem’a, 2. Nokta, s. 63.)