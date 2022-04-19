Hiç böyle bir niyetle namaza durdunuz mu?

Niyet, zihnimizde oluşan bir fikir ve iş planlamasıdır; ru­hu­mu­za ve zih­ni­mi­ze kom­ut ve­ren ve du­y­gu­la­rı­mı­zı mo­ti­ve eden pro­gram gi­bi­dir. Zih­nî bir fa­a­li­yet olan ni­yet­le­ri­mi­z ruh, du­y­gu, dü­şün­ce ve ar­zu­la­rı­mızı reak­si­yo­na so­kar, “Bir maya, bir kimya gibi mahiyet-i eşyayı değiştirir.” (Mesnevî-i Nuri­ye, s. 46.) Tıpkı, mayanın sütü, yoğurda, yağa, peynire çevirmesi gibi.

İbadet, zikir, iyi­lik, yar­dım, ha­yır-ha­se­nat gibi tüm dav­ra­nış ve fi­il­le­ri­mi­zin ha­ya­tı, ru­hu ni­yet­tir. Bit­ki­ to­hu­mu gibi “ni­yet­le­ri­miz de çe­kir­dek­ler gi­bi kalp ve bey­ni­mi­zin tar­la­sın­da süm­bül­le­nir­ler. (Söz­ler, s. 246.)

Unutmayalım ki, tüm var­lık­lar ken­di li­san­la­rıy­la Al­lah’ı tes­bih edip zik­reder. Bunu ifade eden birkaç ayet meali şöyledir:

“Yerde ve gökte ne varsa Allah’ı tespih eder.“ (Hadid Suresi, 1.) “Hiç­bir şey yok­tur ki, O’nu övüp O’nu tes­pih et­me­sin… Biz dağ­la­rı Da­vud’un em­ri­ne ver­dik ki, ak­şam sa­bah onun­la be­ra­ber tes­pih eder.”, “’Ey dağ­lar ve kuş­lar, onun­la be­ra­ber tes­pih edin!’ de­dik” (İs­ra Suresi, 44.),

“Bitkiler ve ağaçlar da Allah’a secde ederler.” (Rahman Sûresi, 6.) Ağaç ve bit­ki­le­rin iba­det­le­ri, duaları bi­rer mu­si­kî te­li gi­bi zi­kir me­lo­di­le­riy­le ku­la­ğa ge­lir. Dağ, bin­ler dil­le­riy­le tes­bi­hat ya­pan bir aca­yip, ga­rip, de­ği­şik ya­ra­tık ma­hi­ye­ti gös­te­rir. (Söz­ler, s. 483.) Ve tüm var­lık­lar hal (dav­ra­nış, beden) di­liy­le bes­me­le­yi di­lin­den dü­şür­mez. (Söz­ler, s. 235.) “Kur’ân-ı Hakîm tasrih ediyor ki, arştan ferşe, yıldızlardan sineklere kadar herşey Cenab-ı Hakk’a ibadet, hamd ve tesbih eder. Fakat ibadetleri mazhar ol­dukları Esma ve kabiliyetlerine göre çeşit çeşittir.” (Sözler, s. 317.)

İşte niyetimizle atomaltı, atom, hücre, unsur (yağmur, kar taneleri) güneş sistemi, samanyolları ve kâinattaki tüm varlıklar; melek, cin ve ruhanilerin ibadet ve tesbihatlarını kendimize mal edebiliriz! Bütün mahlukat kadar fiilen ibadet, zikir ve tesbihat edemezsek de “bil’istidat, bil’iman binniyet, bilkabul, bittakdir, bil’iştiyak, bil’iltizam, bil’irade (istemek) suretinde” edebiliriz. (Lem’alar, 11. Lem’a, 2. Nokta, s. 63.)