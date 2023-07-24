Hiç “gık”ınız çıkmadan yaşamaya utanmıyor musunuz?

Başta ilahiyatçı, sosyolog, eğitimci, siyaset bilimci, hukukçu ve fikir ehline yüksek sesle hatırlatıyoruz:

İlmin izzeti, bulunduğunuz makamın şerefi, vicdanın himmeti dinin emri, yanlışın, haksızlığın, zulmün, karşısında susmamayı kısaca “emr-i bil-ma’ruf, nehy-i a’nil-münker/iyi, doğru, hakkı anlatmak, yanlış, kötülükten men etmeyi kesinlikle emretmiyor mu?”-Lokman Suresi, 17. Kimi zaman “hak, hürriyet, adalet” nutukları atmıyor musunuz?

Şimdi yaşadığınız ülkeye bakınız: Dünya demokrasi endeksinde sırası 118. sırada! Bu sizce de utanılacak bir hal değil midir?

Bir ülkeyi demokratik yapan, “Hürriyet, adalet, (kurumsal) meşveret, kuvvetler ayrılığı prensibi, denetim, şeffaflık ve sorgulama”dır. Eğer bir ülkede basın hürriyeti yoksa, adil karar veren hakimler sürgüne gönderiliyorsa ödenen vergilerin nereye harcandığı açıklanmıyorsa o ülkede demokrasi olabilir mi?

Yöneticiler şeffaf değil, hesap vermiyorsa, vergiler hortumlanıyorsa orada demokrasi olabilir mi? Düzenlemelere katılamıyor, fikrini, reyini açıklayamıyorsan demokrasi olabilir mi? Haksızlık ve zulümler karşısında “gık”ınız çıkmıyorsa, kendinizden ve mahkemeye çıkıp sorgulanan Hz. Ömer, Hz. Ali’den (r.anhum) utanmalısınız!

Buna nasıl tahammül ediyorsunuz ki, “Vahşet ve bedevîliğin dehşetli bir kanun-u esasîsi olarak kabul ettikleri şimdiki öylelerinin siyasetinin bir nokta-i istinadı şudur ki, ‘Cemaatin selameti için fert feda edilir. Vatanın selamet için, eşhasın hukuku nazara alınmaz. Devletin siyasetinin selalemeti için cüz’î zulümler nazara alınmaz’ diye bir tek cani yüzünden bir köyü mahvetmekle bin masumun hakkını nazara almaz. Bir tek caninin yüzünden bin adamın kılınçtan geçmesini caiz görür.”-Beyanat ve Tenvirler, s. 221.

Kur’an adaletinin cihanşumül bir prensibi de suçun şahsiliği asıldır. “Vela teziru vaziretun vizre uhra/Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.”-En’âm Sûresi, 164, vd. “Bir masumun hakkının bile adalet-i mahza açısından umumun selameti için feda edilemeyeceğini”-Mektubat, s. 49 esas alır. Suçlu kim ise, onu cezalandıracaksınız; masumu yakamazsınız:

Ve “Sen bir gemide veya bir hanede bulunsan, seninle beraber dokuz mâsum ile bir câni var. O gemiyi gark ve o haneyi ihrak etmeye çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin.”-Mektubat, s. 254.

Bağırmıyorsunuz, bari kaşlarınızı çatın; onu da yapmıyorsanız bari bağıranları susturmayın!

