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28 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Hıristiyanlık İslâmiyete karşı terk-i silâh edecek!

Ali FERŞADOĞLU
28 Haziran 2023, Çarşamba
Siyasi fırtınalar aşk, şevk ve moralimizi bozmasın!

Bediüzzaman, psiko-sosyal gelişmeleri ve çağları doğru okuyarak Hıristiyanlık hakkında şu tesbitte bulunmuştu: "Nasrâniyet (Hıristiyanlık), ya intifâ veyâ istifâ edip (ayıklanıp saflaşacak) İslâmiyete karşı terk-i silâh edecektir (silahı bırakacak, teslim olacaktır). Nasrâniyet birkaç defa yırtıldı, Protestanlığa geldi. Protestanlık da yırtıldı, Tevhide yaklaştı. Tekrar yırtılmaya hazırlanıyor. Ya intifâ bulup sönecek, veyâ hakikî Nasrâniyetin esâsını câmi’ olan hâkàik-ı İslâmiyeyi karşısındá görecek, teslim olacaktır."1

19 Haziran 325’te 1. İznik Konsili sona ermişti. İmparator I. Konstantin, Hristiyanlıkta tartışılan bazı mevzuları netleştirmek için-ve daha sonraları birçok defa daha-toplamıştı. Bugünkü Avrupa’nın Haçlı seferleri anlayışının Avrupası olmadığını, “Fikir hürriyeti ve insanlıkta uyanan hakikati araştırma meyli” ile Avrupa ve Hıristiyanlığın büyük dönüşüm ve değişim yaşayacağını görmek gerekir. Tıpkı, insanlığın geçirdiği değişim ve dönüşüm gibi:

“Vahşet ve bedeviyet, memlûkiyet (kölelik) esâret (esirlik); şimdi dahi ecirdir (ücretlilik), başlamıştır, geçiyor. Malikiyet ve serbestiyet devri geliyor.”2 Beşinci ve son dönem: Mülkiyet, serbestiyet, hürriyet devri… Evet, insanlık hürriyete akıyor, haklar mücadelesini veriyor. Ve şahıslar hisse senetleri, vs. ile “malikiyet devrini” yaşıyor.

Hiç şüphe yok ki, “İstikbalde, hak ve hakîkat, alem-i Íslamda nev-i beşerin eski hatîatına kefaret olacak bir saadet-i dünyeviyeyi de gösterecek...”3 İslam hızla yayılıyor! İfsat komitelerince kurgulanmış “şiddet ve terör, desise-i şeytaniye tuzakları” beyhude! Allah nurunu tamamlayacak. Baskın olan batı medeniyeti “kurtlaşmış bir ağaç” gibi çökecek, yerini İslâm medeniyeti alacak”4 “İstikbaldeki İslamiyetin kuvvetiyle, medeniyetin mehasini galebe edecek, zemin yüzünü pisliklerden temizleyecek, sulh-u umûmiyi de temin edecek.”5

Bize düşen, bu zemini hazırlamaktır: "Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalâtını ef’âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler. Belki, küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete dehalet edecekler."6 İslama girecek olan sosyal kurallarını fiilen, resmen yaşayan Avrupa mı, Avustralya mı, Amerika mı; hepsi mi?

Bediüzzaman, çağları tarayan sosyolojik karihasıyla pekçok teknolojik değişimleri dünyanın, Avrupa ve Hıristiyanlığın dönüşümünü ve sair din ve toplumlarının gelecekleriyle ilgili meseleleri keşf ile öngörmüş; takip edilmesi gereken stratejileri çizmiştir. Risale-i Nur’u okumayan, hem kendisi hem inançları hem Müslümanlar, hem değişim ve dönüşüm geçiren sair toplumlar hem psiko-sosyal ilimlerle çatışır; eski çağların köşelerinde, yeni zamanın labirentlerinde perişan olur!

TEBRİK: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, milletimize, ülkemize, İslâm âlemine hayırlara vesile eylemesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim.

Dipnotlar:

1-Hutbe-i Şamiye, Enst./inter., s. 120.; 2-Sözler, s. 650.; 3-Hutbe-i Şâmiye, s. 43.; 4-Hutbe-i Şâmiye, s. 43.; 5-Tarihçe-i Hayat, internet, s. 83.; 6-Emirdağ lahikası, internet, s. 369.

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