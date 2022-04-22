HNC’in kapısından çekilmeliyiz!

“Cemaatteki yeni nesil: HN nesli!” (13 Nisan 2022) başlıklı yazımızda Bediüzzaman’ın “fazilet, ilim, evliyalık gibi manevi makamların dahi bir baskı unsuru olarak kullanılmaması gerektiğini söyler:

‘Velâyetin, şeyhliğin, büyüklüğün şe’ni tevazu ve mahviyettir, tekebbür ve tahakküm değildir. Demek, tekebbür eden sabiyy-i müteşeyyihtir (şeyhlik taslayan çocuktur). Siz de büyük tanımayınız.” (Münazarat, s. 60.) tesbitini nakletmiştik. Ve ayrıca;

“Her zaman olduğu gibi, bugün de cemaatte yeni bir nesil geliyor. Bu ‘Z’ değil, HN (Hürriyetçi Nur) neslidir. Bu nesil en büyük özelliği, boyunduruk altına girmeden yükselme imkânı elde etmek ve sürekli gelişmektir. Eski metotları dayatma yerine en enerjik, en güçlü devrelerini proje üretmimine yönlendirmek gerekir.” demiştik. Bu arada, Bediüzzaman’ın şu cümlelerini de okuduk o yazıdan sonra tekrar:

“Ey iki hayatın ruhu hükmünde olan İslâmiyeti bırakan iki ayaklı mezar-ı müteharrik bedbahtlar! Gelen neslin kapısında durmayınız. Mezar sizi bekliyor, çekiliniz. Tâ ki, hakikat-i İslâmiyeyi hakkıyla kâinat üzerinde temevvüc-sâz edecek olan nesl-i cedid gelsin!” (Münazarat, s. 89.)

HN (Hürriyetçi Nur) nesli” ismini “HNC” (Hürriyetçi Nesli Cedid) olarak değiştiriyoruz. Risale-i Nur’un en birinci vasfı “tecdid eden/yenileyen”, Üstadımızın en birinci özelliği “müceddid/yenileyici” olmasıdır. Kur’an’da mealen, “Ey iman edenler, iman ediniz!” (Nisa Suresi 136.), Peygamberimizin de (asm), “İmanınızı ‘La ilahe illallah’ ile yenileyiniz” buyurduklarına göre, ilmimizi, bilgimizi, imanımızı yenilemeliyiz. (Müsned, 2:359; vd.)

“Şu halde, müdebbir, ağabey, abla ve ehl-i hizmet büyüklerimiz amirlerimiz değil, ders arkadaşlarımızdır” demiştik. Şu halde ya hepimiz manevi gelişmelere göre kendimizi yenilemeli, “Hürriyetçi Nesl-i Cedid”e numune-i imtisal olmalı veya “Gelen neslin kapısında durmayınız!” direktifini yerine getirerek çekilmeliyiz!

“Evvela bazı yaşlı ağabeylerimiz çekilmeli!” derseniz, bu “yaşa göre” değil, “başa göre”, “zecri” değil, “fıtri” seyri içinde gerçekleşmeli değil mi? Yaşlı diye ormandaki ağaçları kesip yok ederseniz, genç fidanları da bulamazsınız!

Şahs-ı manevi fıtri olarak yeniler, yenilenmeyip “HNC” kapısından uzaklaştırır, yolları açar!