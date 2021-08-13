Hukuk-u ibâdı mahvedenler...

Hiçbir akıl, iz’an, insaf ve vicdan sahibi göz göre göre, “Binler maddî-manevî insan hakkını mahvedenleri” destekleyemez! Şu dehşetli hak ihlâllerine bakar mısınız:

Dindarlar dindarlara kırdırılarak toplumun ahlâkî genleriyle oynanıyor, insanlar kutuplaştırılıyor!

Bebek, çocuk, masum kadın, genç, ihtiyar, hasta yüz binlerin hak ve hürriyetleri, gasbedilerek hapse atıldı, işkenceler altında inletiliyor!

Halbuki, “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Suçsuzluk karinesi, bir suçtan dolayı kovuşturulan kişinin, suçluluğu mahkeme kararıyla sabit olmadıkça suçlu sayılmamasını ifade eder. (Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer, Prof. Dr. Nurullah Kunter’e Armağan, İstanbul 1998, s. 67, 241)

Çiftçi, asgarî ücretli, emekli ve orta halliler perişan edilmiş, hukuk-u ibada girilmiş!

En dehşetlisi de, son 15-20 senedir bu iktidar, dindarları faiz, borç bataklığına, rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık, hukukî kılıf geçirilmiş dolandırıcılık ve dinde laubalilik bataklığına sürüklendi! Bütün mukaddes değerler siyasete alet edildi. “Dindar!” diye göründü; dinin, dindarlığın içi boşaltıldı. Ve kitlelere, “Din, dindarlık bu ise” dedirtti.

İşte maddî-manevî hukukları ayaklar altına alanları hâlâ destekleyenlerin hâl-i pürmelalleri: “Bu asrın acip bir hassasıdır. (elması elmas bildiği halde, camı ona tercih eder.) Bu asırdaki ehl-i İslâmın fevkalâde safderunluğu ve dehşetli cânileri de âlicenâbâne affetmesi ve bir tek haseneyi, binler seyyiatı işleyen ve binler manevî ve maddî hukuk-u ibâdı mahveden adamdan görse, ona bir nevi taraftar çıkmasıdır…

“Hem âlicenâbâne affetmek ise, yalnız kendine karşı cinayetini affedebilir. Kendi hakkından vazgeçse hakkı var; yoksa başkalarının hukukunu çiğneyen cânilere afüvkârâne bakmaya hakkı yoktur, zulme şerik olur.” (Bediüzzaman, Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 167)

İnsan hak ve hürriyetleri için Kur’ân’ın hükmü şudur: “Kim bir cana kıymamış veya yeryüzünde fesat çıkarmamış birisini öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir” (Mâide Sûresi: 5:32) âyetin mânâ-i işarîsiyle, bir mâsumun hakkı, bütün halk için dahi iptal edilmez. Bir fert dahi, umumun selâmeti için feda edilmez. Cenâb-ı Hakk’ın nazar-ı merhametinde hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Küçük, büyük için iptal edilmez. Bir cemaatin selâmeti için, bir ferdin rızası bulunmadan, hayatı ve hakkı feda edilmez. Hamiyet namına, rızasıyla olsa, o başka meseledir.” (Bediüzzaman, Mektubat, s. 57)