"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 AĞUSTOS 2021 CUMA - YIL: 52

Hukuk-u ibâdı mahvedenler...

Ali FERŞADOĞLU
13 Ağustos 2021, Cuma
Hiçbir akıl, iz’an, insaf ve vicdan sahibi göz göre göre, “Binler maddî-manevî insan hakkını mahvedenleri” destekleyemez! Şu dehşetli hak ihlâllerine bakar mısınız:

Dindarlar dindarlara kırdırılarak toplumun ahlâkî genleriyle oynanıyor, insanlar kutuplaştırılıyor! 

Bebek, çocuk, masum kadın, genç, ihtiyar, hasta yüz binlerin hak ve hürriyetleri, gasbedilerek hapse atıldı, işkenceler altında inletiliyor!  

Halbuki, “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Suçsuzluk karinesi, bir suçtan dolayı kovuşturulan kişinin, suçluluğu mahkeme kararıyla sabit olmadıkça suçlu sayılmamasını ifade eder. (Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer, Prof. Dr. Nurullah Kunter’e Armağan, İstanbul 1998, s. 67, 241) 

Çiftçi, asgarî ücretli, emekli ve orta halliler perişan edilmiş, hukuk-u ibada girilmiş! 

En dehşetlisi de, son 15-20 senedir bu iktidar, dindarları faiz, borç bataklığına, rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık, hukukî kılıf geçirilmiş dolandırıcılık ve dinde laubalilik bataklığına sürüklendi! Bütün mukaddes değerler siyasete alet edildi. “Dindar!” diye göründü; dinin, dindarlığın içi boşaltıldı. Ve kitlelere, “Din, dindarlık bu ise” dedirtti.  

İşte maddî-manevî hukukları ayaklar altına alanları hâlâ destekleyenlerin hâl-i pürmelalleri: “Bu asrın acip bir hassasıdır. (elması elmas bildiği halde, camı ona tercih eder.) Bu asırdaki ehl-i İslâmın fevkalâde safderunluğu ve dehşetli cânileri de âlicenâbâne affetmesi ve bir tek haseneyi, binler seyyiatı işleyen ve binler manevî ve maddî hukuk-u ibâdı mahveden adamdan görse, ona bir nevi taraftar çıkmasıdır… 

“Hem âlicenâbâne affetmek ise, yalnız kendine karşı cinayetini affedebilir. Kendi hakkından vazgeçse hakkı var; yoksa başkalarının hukukunu çiğneyen cânilere afüvkârâne bakmaya hakkı yoktur, zulme şerik olur.” (Bediüzzaman, Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 167) 

İnsan hak ve hürriyetleri için Kur’ân’ın hükmü şudur: “Kim bir cana kıymamış veya yeryüzünde fesat çıkarmamış birisini öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir” (Mâide Sûresi: 5:32) âyetin mânâ-i işarîsiyle, bir mâsumun hakkı, bütün halk için dahi iptal edilmez. Bir fert dahi, umumun selâmeti için feda edilmez. Cenâb-ı Hakk’ın nazar-ı merhametinde hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Küçük, büyük için iptal edilmez. Bir cemaatin selâmeti için, bir ferdin rızası bulunmadan, hayatı ve hakkı feda edilmez. Hamiyet namına, rızasıyla olsa, o başka meseledir.” (Bediüzzaman, Mektubat, s. 57) 

Okunma Sayısı: 279
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tehlikeli tahrik

    Meteoroloji Kastamonu, Sinop ve Samsun illerini uyardı

    Pençe-Şimşek Harekat bölgesinden acı haber

    Vaka sayısı en fazla artan iller ve vaka artışında üç büyükşehrin durumu

    Yunanistan'daki yangın devam ediyor

    Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi HJK Helsinki oldu

    Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde 17 vatandaşımız vefat etti

    Seçmen: Sınırlar kapatılsın

    RTÜK sansür kurulu oldu

    Talibanla görüşme için Pakistan devrede

    45 yaş üzerinin dijital alışkanlıkları değişti

    Buğday ithalatıyla yerli üreticiyi btirdiler

    Gerçeklikten bir hayli uzak

    Ormancılar 12 ay iş garantisi istiyor

    Kimlerin menfaati var?

    Baraj düşürme eğitimde başarısızlığı örtmez

    Fındık fiyatı açıklandı üretici tepkili

    Tarım ve Orman Bakanı açıkladı: Tüm yangınlar kontrol altında

    İllere göre Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

    Kastamonu'daki sel felaketinde can kaybı sayısı 9'a yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Her hal ve şartta hakta sebat ve metanet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlık için ikaz
    Genel

    Tehlikeli tahrik
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Hukuk-u ibâdı mahvedenler...
    Şükrü BULUT

    Salihlerin suleha yurduna rıhletleri ve bizler...
    Ahmet BATTAL

    Yeni ırkçılık dalgası
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i Beyte sevginin ölçüsü
    Çetin ACAR

    Bediüzzaman’ın Barla sevgisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.