Hükümet ele bakar, kalbe değil!

Adalet, ceza ve af hassas bir mevzudur. İnce eleyip sık dokumak gerekir. Meseleye şu ölçü çerçevesinde de yaklaşılabilir:

“Bir mâsumu idam etmek mi, yoksa on câniyi affetmek mi daha zarardır?” (Divan-ı Harb-i Örfi, s. 47) Elbette bir masumu idam etmek dehşetli bir zarardır. Çünkü bütün insanlığı öldürmek gibidir! Ama, on caniyi affetmek öyle değildir! O halde, suçlular, bağımsız âdil mahkemelerde yargılanmalı, suçları kesin delillerle sabit olduktan sonra hak ettikleri ceza verilmeli.

“Suçu sabit oluncaya kadar zanlı masumdur.” “Velateziru vaziretun vizre uhra/Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.” (En’âm Sûresi, 6:164)

Toptancılıkla masumlar suçlanamaz. Kim olursa olsun, suçlandığı meselede masum ise-başka büyük suçları, günahları, kusurları, hataları varsa bile-suçlandığı hususta masum ise, hakkını aramak gerekir.

Ve şunu haykırmalıyız: “Nasıl ki, sen bir gemide veya bir hanede bulunsan, seninle beraber dokuz mâsum ile bir câni var. O gemiyi gark ve o haneyi ihrak etmeye çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin. Ve zalimliğini, semâvâta işittirecek derecede bağıracaksın. Hattâ birtek mâsum, dokuz câni olsa, yine o gemi hiçbir kanun-u adaletle batırılmaz.” (Bediüzzaman, Mektubat, s. 254)

Bu hakikatleri ifade ettiğimizden bazıları diyor ki: “Suçlu olmasalar hapiste olmazlardı.”

Böylesine ölçüsüz, kindar anlayış olur mu?

“Hükûmet ele bakar, kalbe bakmaz ve herbir hükûmette şiddetli muhalifler bulunur. Elbette adliye kanunu ile bizleri mes’ul etmezsiniz.” (Bediüzzaman, Şuâlar, s. 324)

Haydi diyelim ki, cihanşumul prensipleri hiç okumadınız, okuyamadınız! Duymadınız mı?

Duymadıysanız, “Eğer bilmiyorsanız, o halde zikir ehline, ilim ve irfan sahiplerine sorun ve öğrenin.” (Enbiya Sûresi, 7) âyetine göre hareket edip sormayı da mı akıl edemiyorsunuz?

Haydi onu da akıl edemediniz, bilmediğiniz mevzularda konuşmamayı, susmayı da mı beceremiyorsunuz!

