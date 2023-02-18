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18 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Hürriyet, eğitim ve dil meselelerinin çözümü

Ali FERŞADOĞLU
18 Şubat 2023, Cumartesi
Başta ülkemiz olmak üzere İslam aleminin hak ve hürriyetler, adalet, demokrasi, anayasa, tek adamlık, eğitim, meşveret, dil (Türkçe eğitiminin zayıflığı ve İngilizcenin hegemonyası) meseleleri adeta kronikleşmiş içtimai, siyasi problemleri vardır.

Münazarat, Bediüzzaman’ın içtimai, siyasi meselelerde takriben 150 soruya verdiği tarihî cevapları ihtiva eden bir risaledir. Kendi tabiriyle “hayat-ı içtimaiye medresesinde aldığı dersleri ve konuşmaları”dır.

“Eski Said” dönemi eserlerinden olan ve Bediüzzaman’ın “Siyaset tabiplerine teşhis-i illete [hastalığı teşhis etmeye] dair hizmetle muvazzaftır.” dediği eserin, bilhassa siyasetçiler için bir başucu kitabı mahiyetindedir. Eserde, Said Nursî’nin hayatının bir gayesi olarak gördüğü Medresetüzzehra eğitim projesinin esaslarını da ihtiva eder.

Bediüzzaman; din ilimleriyle fen ilimlerinin yan yana okutulacağı Medresetü’z-Zehrâ isimli bir orta, lise, üniversite eğitim modeli projesi geliştirir. Sekiz şartından ikincisi şöyledir: “Fünun-u cedideyi, ulûm-u medaris ile mezc ve derc; ve lisân-ı Arabî vâcip, Kürdî câiz, Türkî lâzım kılmak.” (Münazarat, s. 127.)

Neden Arapça vâcib/farz, Türkçe lâzım, mutlak gerekli, Kürdçe caiz? Zira, Müslümanların ortak dili Arapça’dır! Onun için farzdır denmiş. Türkçe, etnik kökenliler dahil bütün vatandaşların ortak dilidir. Onun için lâzımdır, gereklidir; herkes Türkçe öğrenilmelidir. Kürtçe câizdir. Câiz, demek, serbest ve seçmeli olmalıdır. Yani, insanları rahat bırakınız, isteyen konuşsun, isteyen o dili seçsin, istemeyen seçmesin. İşte tam bir dil ve düşünce ve eğitim hürriyeti.

“Kürtçe câiz” bölümü, 2010 yılında Artuklular Üniversitesinde, ardından Diyarbakır/Dicle üniversitesinde “seçmeli” ders olarak tahakkuk ettirilebilmiş ancak. Müslümanların ortak dili “Arapça” ise (İmam-Hatip ve İlahiyatların dışında), halen uygulanmayı bekliyor!

Demek Kur’an’ın mucize-i maneviyesi olan “Risaletü’n-Nur bu asrı, belki gelen istikbali tenvir edebilir bir mucize-i Kur’aniye”dir. (Kastamonu Lahikası, s. 8.)

Eğer 150 civarında suallerimizi cevaplandıran, aynı zamanda bir hak ve hürriyetler manifestosu olan yalnızca Münazarat’ı okuyup anlayıp kabul etseydik şimdi ne hak, hürriyetler ne demokrasi ne anayasa ne etnik dil ve köken çatışması ne Ermeni meselesi, ne (PKK terörü) ne eğitim ne baskı, despotizm ne tek adam belâsı ne ekonomik ne sosyal problemimiz kalacaktı! Fırsat tamamen kaçmış değil; küçük ceb boy bir risale okuyup okutabiliriz!..

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