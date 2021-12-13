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13 ARALIK 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Hürriyet imanın hassasıdır

Ali FERŞADOĞLU
13 Aralık 2021, Pazartesi
Bediüzzaman, Hilâfetin saltanata dönüştüğü günden bugüne İslâmiyete aykırı telâkki edilen “hürriyet, meşrûtiyet/demokrasi, cumhuriyet” gibi siyasî mefhumları, ezberleri bozacak, zihinleri sallayacak, müsbet dönüşümler sağlayacak çapta ortaya koymuştur.

Onun tanımları orijinaldır. Zira, “Risale-i Nur, …âyât-ı Kur’âniyeden tereşşuh eden bir nurdur. Ne şarkın ulûmundan ve ne de garbın fünunundan alınmış değil. Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyânın bu zamana mahsus bir i’câz-ı manevisidir.” (Kastamonu Lâhikası, internet, s. 156) 

Zihinleri eski zamanın bilgileri, yabancı kültürlerin tortularıyla dolu; önyargılı olup yüzeyden bakanlar onu anlayamaz. Bazen aykırı fikirler olarak değerlendirir. 

Meselâ, sorarlar: “Şu senâ ettiğin (övdüğün) hürriyet hakkında, ‘Hürriyet yakılmaya lâyıktır. Çünkü o kâfirlere hastır’ denilmiştir. (Münâzarât, s. 58) 

“Cevap: O biçare şair, hürriyeti bolşevizm mesleği ve ibâha mezhebi zannetmiş. 

Hâşâ! Belki insana karşı hürriyet, Allah’a karşı ubudiyeti intaç eder. Hem de çok adamlar görmüşüm, Sultan Abdülhamid’e Ahrardan ziyade hücum ederdi ve derdi: ‘Hürriyeti ve Kanun-u Esasîyi otuz sene evvel kabul ettiği için fenadır.” (Münâzarât, s. 55) 

“Hürriyet imanın hassasıdır” ne demektir? Hâlık-ı âlem yüce Rabbimiz bizi bu dünyaya imtihan olmak için gönderdiğini onlarca âyetten birkaçının meali şöyledir:  

“Hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye sizi imtihan etmek için ölümü de hayatı da yaratan O’dur.” (Mülk Sûresi, 2) “Ey insanlar! Sizin bir kısmınızı diğer bir kısmınıza imtihan vesilesi kıldık; bakalım sabredecek misiniz?” (Furkan Sûresi, 20) “Biz kullarımızı her zaman imtihan ederiz.” (Mu’minûn Sûresi, 30) 

İmtihan ve tekâmül için de sorumlu olduğumuz bütün meselelerde tamamen hür, serbest bırakılmışız. Dolayısıyla imtihan dünyası hürriyet üzerine kurulmuştur, denilebilir. İnsan hür olmalı ki, iman-edip etmediği ortaya çıksın! Kadere iman, cüz’î iradeyi, yani, “hür iradeyi” gerektirir. “Dileyen iman etsin, dileyen kâfir olsun.” (Kehf Sûresi, 29), “Dinde zorlama yoktur.” (Bakara Sûresi, 256) mealindeki benzeri onlarca âyetlerle de Allah herkese “hem iman, inanç; hem de inançsızlık, hem de Kendisini inkâr hürriyeti!” bile vermiştir.  

“Hürriyet, Rahman olan Allah’ın bir hediyesidir” (Beyanat ve Tenvirler, s. 40, 21) hakikati bunu ifade eder. Acaba bu hediyeyi kabul edip, sahip çıkıp, lâyıkıyla teşekkür edebiliyor muyuz? 

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