Hürriyet ve demokrasiyi niçin yerleştiremedik?

23 Aralık 1876’da 1. Meşrûtiyet ilan edildi 1.5 yıl sonra süresiz tatil edilmiş, 23 Temmuz 1908’de tekrar ilan edilmiştir.

Demokratların kökeni Osmanlı Ahrar/Hürriyetçiler Fırkası/partisi 14 Eylül 1908’de kuruldu. Meşrutiyet demek olan demokrasi, başkanını halkın seçtiği ve istediğini seçip kendi kendisini idare etmesi ve yetkisini meclis, parlamenter sistemle kullanmasıdır.

147 yıl, (1.5 asır) geçmesine rağmen, neden demokrasiyi tüm müesseseleriyle yerleştiremedik? Üstelik “kanun yapma, icra ve yargı” tek adam ve bir zümrenin elinde ve müstebit “Türk usulü ucûbe Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” var. İstibdat; tek yöneticinin, keyfine göre hükmetmesidir. İstibdatta keyfilik, tek görüş, baskı, zulüm ve fakirlik; demokraside “adalet, hürriyet, meşveret, şeffaflık”; dolayısıyla gelişme, kalkınma, zenginliktir. O halde neden demokrasi gelmiyor? Birincisi, “Demokrasi küfür rejimidir!” diye halkın aldatılıp yolunun kapatılmasıdır. (Demokrasi “küfür rejimidir” de istibdat şeriat rejimi mi?!) Oysa, “Meşrûtiyet-i meşrûâ (dine, şeriata uygun meşrutiyet, demokrasi)… ‘Veşavirhum fil-emri/Ve işlerde onlarla istişare et.” “Ve emruhum şura beynehum/Onların aralarındaki işleri istişare iledir.’1 âyet-i kerîmelerinin tecellîsidir ve meşveret-i şer’iyedir.”2

“Bâzı adam, (meşrûtiyet/demokrasi) ’Şeriata muhâliftir’ (aykırıdır) diyor?” sualine Bediüzzaman, “Rûh-u meşrûtiyet (meşrutiyetin ruhu), şeriattandır; hayatı da ondandır…”3 der. İkincisi, demokrasi, iç ve dış sömürgecilerin işine gelmiyor, “İslâma aykırıdır!” propagandası yapıyor; müstebitler iktidara taşınıyor! Bunlardan nasıl kurtulacağız?

“İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır”4 mealindeki ferman gereği demokrasiyi talep edip çalışmadıkça sittin sene gelmez; biz de sürünmeye devam edeceğiz! Öyle ise, hürriyet, istibdat ve sair bütün içtimai, siyasi mefhumların Kur’an ve hadis referanslarını vererek izah ve ispat eden Risale-i Nur’u okumalı, hatta okullarda ders kitabı olmalıdır. Çünkü, “Hiss-i dinî (din duygusu), bahusus dîn-i hakk-ı fıtrînin (insanın yaratılışına uygun İslâmın) sözü daha nafiz (tesirli, üstün), hükmü daha alî (yüksek), tesiri daha şedittir.5

Dipnotlar:

1-Al-i İmran, 159, Şura Suresi, 38.;

2-Münazarat, Enst./inter., s. 23.;

3-Age., s. 38.;

4-Necm Sûresi, 39.

5-Beyanat ve Tenvirler, Enst./inter., s. 70.