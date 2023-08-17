“Hürriyet ve demokrasiyi yaşamak istiyorum!”

“İstibdat, zulüm ve tahakkümdür. Meşrutiyet, adalet ve Şeriattır...”1 pasajını paylaşmamız üzerine bir okuyucumuz, “Ne zaman bitecek bu istibdat? Artık kıyamet kopmadan hürriyeti, demokrasiyi yaşamak istiyorum!” dedi. Cevabı Bediüzzaman’dan alalım:

“Umum meşakkatin anası ve umum rezaletin yuvası olan meylürrahat geliyor. Himmeti kaydeder, zindan-ı sefalete atar. Siz de, ‘İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır (mealinde).’2 olan mücâhid-i âlicenabı (yüksek gayret hasleti) o cellâd-ı sehhara (büyüleyen, uyutan cellada) gönderiniz.”3

Bu bir kanundur: Ateist de olsa insan çalıştığının karşılığını alır. Avrupa “hürriyet, meşrutiyet/ demokrasi, adalet ve refah” medeniyetine 400 yıl süren mücadele ve ağır bedeller karşılığında ulaştı. İslamın malı olan bu değerler için ne kadar çalışır ve bedel ödersek, o kadar karşılık alacağız.

1910’da Bediüzzaman’a sorarlar: “Biz me’yus olduk; (meşrutiyet/demokrasi) daha ne vakit bize gelecektir?” “Cevap: Yeis, aczden gelir. Yeis, mâni-i herkemâldir. Hamiyet ise, şiddet-i mevânia karşı şiddetle metânet etmektir. Halbuki şu zaman, mümteniât-ı âdiyeyi mümkün derecesine indiriyor. Çabuk yeise inkılâp eden (dönüşen) hamiyet, hamiyet değildir. Ben, sizi tenbellikten kurtarmak için, kabahatlerinizi gösteririm. Ona çabuk gelmek istiyorsanız, işte mârifet ve fazîletten demiryolunu yapınız; tâ ki, meşrûtiyet, medeniyet denilen şimendifer-i kemâlâta (mükemmellikler trenine) binip ve terakkiyât tohumlarını bindirerek, kısa bir zamanda mânilerden kurtulup geçerek size selâm etsin. Siz ne kadar yolu acele ile yapsanız, o da o derece acele ile gelecektir. “Suâl: “İnşaallah, tâliimiz varsa biz de göreceğiz. Bize tevekkül kâfi değil midir?” “Cevap: Bîçare tâliinize siz de yardım etmelisiniz. Bağdat tarrarları (tembelleri, dilencileri) gibi olmayınız. Sizin atâlet (tembellik) bahanesi olan şu teşebbüssüz tevekkülünüz, nizâm-ı esbâbı (sebeplerin düzeni) reddettiğinden, kâinatı tanzîm eden meşîete karşı temerrüd demektir.”4

İşte hürriyet ve demokrasiye ulaşmanın formülü: “Son vasiyetim şudur; Okumak, yine okumak, yine okumak... Sonra, birbirinizin elini sıkı tutmak, ittihad etmek, ittifak âleminde yaşamak. İttifakta kuvvet, ittihadda hayat, uhuvvette saadet vardır... Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur...”5

Dipnotlar: 1-Divan-ı Harb-i Örfi, Enst./inter., s. 23.; 2-Necm Sûresi, 39.; 3, 4-Münâzârât, s. 30., 138.; 5-ESDE, s. 23.