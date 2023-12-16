Huzur ve mutluluk formülünü nerede arıyoruz?

Hepimiz huzur ve mutluluk peşindeyiz. Kurtuluşu kimi siyaset, kimi dünyevilik, kimi maddi zenginlik, kimisi de oyun ve eğlencede arıyor. Oysa bunları zirvelerde yaşayan toplumlar huzursuz! Gerçek huzur ve mutluluk nerede?

“Cehalet Dönemi”ni, Asr-ı Saadete çeviren ve asırları ışıklandırıp milyarlarca insanı doğru yola sevk eden Hz. Muhammed’in (asm), Sünnet-i Seniyyesi, bizi de kurtaracak ulviyet ve nuraniyettedir. Zira, Peygamberimiz (asm) ve Sünnet-i Seniyyesi “cehalet ve vahşet” dönemini “Asr-ı Saadet”e çevirmiştir. Miladi 550’li yılların Arap yarımadasında Bedevî, kavmiyetçi-ırkçı, vahşi toplumlar yaşıyordu… Sayısız evlilik anlayışı vardı... Alkol, faiz, fuhuş ve zina gibi kötü alışkanlıklar bağımlısı olmuş; ahlâksızlığın en katmerlileri örf, gelenek, adeta inanç haline gelmişti... Kuvvetli olan zayıfı ezdiği, insan ve bilhassa kadınların bir değerinin olmadığı çapulcu toplum... Elleriyle yaptıkları tahta, taş, un/helvadan putlara kendilerini kurtarsın diye dua edip taparlardı! Kız çocuklarını diri diri gömecek kadar vahşi, gaddar ve taş kalbliydiler!

“Asr-ı Saadetten evvelki zamanlarda kalb katılığı ve merhametsizlik öyle bir hadde baliğ olmuştu ki, kocaya vermekten ar ederek kızlarını diri diri toprağa gömerlerdi! Asr-ı Saadette İslamiyetin doğurduğu merhamet, şefkat, insaniyet sayesinde, evvelce kızlarını gömerlerken müteessir olmayanlar, İslamiyet dairesine girdikten sonra karıncaya bile ayak basmaz oldular. Acaba böyle ruhi, kalbi, vicdani bir inkılap hiçbir kanuna tatbik edilebilir mi”1

İşte, böyle karanlık bir devrede, kâinatın yaratılmasının müsebbibi, âlem-i kebir ağacının çekirdeği nur-u Muhammedî, Kâinat Kitabı ve İnsanlığın Muallimi Hz. Muhammed (asm) gönderildi. Ve insanlığı nura, huzura ve saadete gark eyledi. Bugün de durum aynı veya daha katmerli! “Bilirsin ki sigara gibi küçük bir âdeti, küçük bir kavimde büyük bir hâkim, büyük bir himmetle ancak dâimî kaldırabilir. Halbuki, bak, bu zât büyük ve çok âdetleri, hem inadcı, mutaassıb büyük kavimlerden zâhirî küçük bir kuvvetle, küçük bir himmetle, az bir zamanda ref’ edip, yerlerine öyle secâyâ-i âliyeyi ki, dem ve damarlarına karışmış derecede sabit olarak-vaz’ ve tespit eyliyor. Bunun gibi daha pek hârika icraatı yapıyor.

“İşte, şu Asr-ı Saadeti görmeyenlere Cezîretü’l-Arabı gözlerine sokuyoruz. Haydi yüzer feylesofu alsınlar, oraya gitsinler, yüz sene çalışsınlar. O zâtın, o zamana nispeten bir senede yaptığının yüzden birisini, acaba yapabilirler mi?”2

Dipnotlar:

1-İşaratü’l-İ’caz, Enst./intr, s. 164.;

2-Asây-ı Mûsâ, Enst./intr, s. 196.