Hz. Ali’nin adaletini bildiniz mi?

Hz. Ali (ra) makam ve mevkileri ne olursa olsun, hukuk ve hâkim karşısında insanların eşit olduğunu, bir Yahudi ile muhakeme edilerek bizzat nefsiyle ispat eder: Sıffîn Savaşı’na giderken yolda zırhını kaybetmişti.

Harp bitip Kûfe’ye döndüğünde, zırhını bir Yahudi’nin elinde görür ve şöyle der: “Bu benim zırhımdır. Onu ne birine sattım ne de hediye ettim.” Yahudi: “Bu benim zırhımdır ve benim elimdedir.” dedi.

Hz. Ali (ra), “O hâlde hâkime gidelim” teklifinde bulundu ve birlikte hâkime gittiler.

Kadı Şureyh, “Ey müminlerin emîri! Aranızdaki mesele nedir?” dedi.

“Yahudi’nin elindeki zırh benimdir. Ben onu ne birine sattım ne de hediye ettim.” Meseleyi anlayan kadı, Hz. Ali’ye: “Bu iddianı ispat edecek delilin var mı?’ diye sorar. “Evet, hizmetçim Kanber ve oğlum Hasan, bu zırhın benim olduğuna iki şahittir.”

Kadı Şureyh: “Oğulun baba için şehadeti caiz değildir.” dedi.

Hz. Ali: “Cennet ehli birinin şehadeti nasıl kabul olmaz?! Ben Resûlullah’ın, “Hasan ve Hüseyin, cennet gençlerinin efendileridir.” buyurduğunu işittim.” dedi. Hakim, delil yetersizliğinden davayı Yahudi’nin lehine neticelendirdi. Bu muhteşem adalet karşısında Yahudi daha fazla dayanaz ve şöyle der:

“Müminlerin emîri, beni hâkime götürdü, kendi tayin ettiği hâkim de kendi aleyhinde hüküm verdi. Ben şehadet ederim ki, bu din haktır. Ve yine ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed de onun Resûl’üdür. Bu zırh senindir. Devenden düşmüştü, ben de almıştım.” Hz. Ali (ra) çok sevinir, “Mademki Müslüman oldun, ben de zırhı sana hediye ediyorum.’ dedi.” (bk. Târihü’l-Hulefâ, s. 172.)

Adalette şu çarpıcı örnek de onun: İsyancılar Üçüncü Halife Osman’ın (ra) evini kuşatmıştı. İçlerinden birkaç kişi eve girmiş ve onu şehid etmişti. Hz. Ali’nin (ra) bazı muhalifleri isyancıları ve evin içine girenleri öldür, diyordu. Hz. Ali (ra)-hemen herkes-Hz. Osman’ın (ra) evine girenleri biliyordu. Ama, “kimin öldürdüğünü, kılıcı kimin salladığını” tesbit edemediği için toptan suçlama yapmadı ve hepsini cezalandırmadı. İşte bunun adı, “adalet-i hakikiye, adalet-i mahza, adalet-i tam”dır. Hepsini cezalandırmak zulüm olurdu, adaletsizlik olurdu!

Peki, ey dindarlar! “Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez” ayetine göre, bildiğimiz, tandığımız, gözümüz önünde olan masum ve bunların çoluk-çocuklarına “terörist muamelesi” yapmak adalet midir? Ve ey aklı başında dindarlar! “Yalancı siyasetin” tahrikiyle masumları “terörist”likle suçlamak “yalan, iftira, su-i zan, gıybet” değil mi?