İçtimaî hayatımızı kime göre düzenlemeliyiz?

İnsan ve özellikle Müslüman maddî, dünyevî işlerde uzmanına, ehline, ustasına gider.

Çalıştığı müessesenin kural ve prensiplerini uygular. Hiç kimse, “Ben hürüm, akıllıyım; başkalarını dinlemek zorunda değilim, benim de kendime göre prensiplerim, kurallarım vardır!” diyerek amirini veya resmî dairenin kaidelerini görmezlikten gelemez.

Mü’min hayatının her safhasını Kur’ân ve Sünnet-i Seniyyeye göre düzenlemek mükellefiyetinde. Yani, hayatını iman esaslarının hayata yansıması olan İslâm şartları ve sair ibadet ve yükümlülüklerini, farz, vacib, sünnet, müstehab, mekruh, haram gibi kurallar, kanunlar, prensiplere göre tanzim eder, etmeli.

Eğer İslâmın iki temel kaynağı Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’yi teferruatıyla biliyorsa kendisi hükümler çıkarır ve uygular. Aksi halde otoritesine, uzmanına gitmek zorunda.

Kur’ân’ın ilk, en büyük, en orijinal, en muhteşem ve ebedî müfessiri Peygamber Efendimiz (asm) ve tefsiri Sünnet-i Seniyye’dir. Dolayısıyla, din-i İslâmın esâsâtını bizzat kendisi gösterdiği gibi, o dinin teferruatını ve sair ahkâmını, hattâ en cüz’î âdâbını dahi bizzat o haber veriyor, açıklıyor, o yaşayarak gösteriyor…

Müçtehid ve müceddidler, kendi kafalarına göre düzenleme yapmazlar, yapamazlar. Zira, “Ahkâm-ı İlâhiye, mezheblere, hikmet-i İlâhiyenin sevkiyle ittibâ edenlere göre değişir; hem, hak olarak değişir ve herbirisi de hak olur, maslahat olur.” (Bediüzzaman, Sözler, s. 443)

İşte mezhep imamları müçtehidler ve müceddidler kuralları, prensipleri, kanunları ve insanlığın ihtiyaçlarını; suallerinin cevaplarını, hastalıkları tedavi usûllerini, problemlerin çözüm formüllerini bu iki ana kaynaktan, yani, bütün hak mezhepler ve tarikatler Kur’ân’dan ve Sünnet-i Seniyye’den alınmıştır.

Bu zaviyeden bakıldığında, “Şeriat semâviyedir; ve içtihadât-ı şer’iye dahi onun ahkâm-ı mestûresini izhâr ettiğinden, semâviyedirler.” (Age, s. 444)

Farklı ve bazen zıt gibi görünen yaklaşımları, “fıtrat, zaman, mekân, şart ve imkânlardan” doğmuştur. Ve bu zaruridir. Yani, “Mezâhibin/mezheplerin ihtilâfı ise, Sahib-i Şeriatin gösterdiği nazarî düsturların tarz-ı tefehhümünden ileri gelmiştir.” (Age, s. 421)

Şu halde bir mü’min, “din ve siyaset”, yani, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin günümüzdeki içtimaî ve siyasî ölçülerini kendisi koyamaz. Sahanın otoriteleri müçtehid, müceddid ve peygamber varislerine ittiba etmeleri gerekmez mi? Onların ölçülerini de ortaya koyan Risale-i Nur’dur. İsteyen herkes tahkik edip öğrenebilir.