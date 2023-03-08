İçtimaî kargaşaya gerek yok

“Hürriyet, meşrutiyet, cumhuriyet” gibi içtimai, siyasi ve felsefi mefhumlarda da kargaşa yaşadığımız malum.

İşte hakikatlerini İslâm medeniyetini yeniden ihya ve inşa projesi olan Risale-i Nur’da bu ve benzeri mevzuların mefhumları felsefik boyutlarıyla ele alınır. Zira Bediüzzaman, başta yaratılış (hayat felsefesi), sevgi, şefkat vs., gibi duyguların felsefesi, hürriyet din, iman felsefesi, ibadet felsefesi, aile ve toplumu felsefesi, içtimai, siyasi mefhumların felsefesi, ölüm felsefesini en yüksek seviyede yapmıştır.

Bediüzzaman felsefede de söz sahibidir. Zaten Risâle-i Nur, baştan sona felsefe ve İslâm felsefesidir. “Büyük şâirimiz, edebiyatımızın medâr-ı iftihârı merhum Mehmed Akif, bir üdebâ meclisinde, Victor Hugo’lar, Shakespeare’ler, Descartes’lar, edebiyatta ve felsefede Bediüzzaman’ın bir talebesi olabilirler’ demiştir.” (Zübeyir Gündüzalp, Sözler, Konferans, s. 717.) Bediüzzaman da şöyle der: “Risâle-i Nur’u anlamıyorlar yahut anlamak istemiyorlar. Beni skolastik bataklığı içinde saplanmış bir medrese hocası zannediyorlar. Ben, bütün müsbet ilimlerle, asr-ı hâzır fen ve felsefesiyle meşgul oldum. Bu hususta en derin meseleleri hallettim. Hattâ bu hususta da bâzı eserler telif eyledim.” (Tarihçe-i Hayat, s. 543.)

Hiçbir filozof karşısına çıkamamış, çıkanlar ya ilzam olup susmuş veya teslim-i silah etmiş:

“Kur’ân-ı Hakîmin kuvvetiyle, sizin dinsizleriniz dahil olduğu halde bütün Avrupa’ya meydan okuyorum. Bütün neşrettiğim envâr-ı imaniye ile, onların fünun-u müsbete ve tabiat dedikleri muhkem kalelerini zir ü zeber etmişim. Onların en büyük dinsiz filozoflarını hayvandan aşağı düşürmüşüm.” (Mektubat, s. 74.)

Hassasiyetle vurgulayalım ki: Bediüzzaman, müceddiddir. Elbette iman, ibadet, ahlak, içtimai, siyasi bütün meseleleri yenilemiştir. Zira, “Risale-i Nur, hükema ve ulemanın mesleğinde gitmeyip, Kur’ân’ın bir i’câz-ı mânevîsiyle, herşeyde bir pencere-i marifet açmış, bir senelik işi bir saatte görür gibi Kur’ân’a mahsus bir sırrı anlamıştır ki, bu dehşetli zamanda hadsiz ehl-i inadın hücumlarına karşı mağlûp olmayıp galebe etmiş.” (Mesnevi-i Nûriye, s. 11.)

Elbette, “Ben biliyorum ki, lâik mânâsı, bîtaraf kalmak, yani hürriyet-i vicdan düsturuyla, dinsizlere ve sefahetçilere ilişmediği gibi dindarlara ve takvâcılara da ilişmez bir hükûmet telâkki ederim.” (Şuâlar, s. 318.) demişse öyledir. Biz neden yetki sahibini değil de başkalarının görüşlerini benimseyelim?!

