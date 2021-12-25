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25 ARALIK 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İçtimaî meseleler de “ulum-u imaniye” içinde

Ali FERŞADOĞLU
25 Aralık 2021, Cumartesi
Bir okuyucumuz, “Üstadımız, ‘Bu durûs-u Kur’âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müctehidler de olsalar, vazifeleri, ulûm-u imaniye cihetinde, yalnız yazılan şu Sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Çünkü, çok emârelerle anlamışız ki, bu ulûm-u imaniyedeki (iman ilimlerindeki) fetvâ vazifesiyle tavzif edilmişiz’ (Mektubat, s. 413) sözüyle, yalnızca imanda vazifelendirildiğini söylemiyor mu?” diye sordu.

Bediüzzaman; Kur’ân ve Hadisin (Sünnet-i Seniyye’nin) bu zamandaki “iman, ibadet, ahlâk, ukûbat” olduğu gibi, içtimaî, siyasî ölçü ve prensiplerini belirlemekle vazifeli. Her meseleyi tecdid etmiş, içtihadlar da yapmıştır. “Allâme ve müctehidler de olsalar…” demek, “Ben içtihadları yaptım, siz şerh ve izah edin” demektir.  

“Ulûm-u imaniye”; tefsir, hadis, kelâm, fıkıh, içtimaiyat ile sair bütün manevî, sosyal ve fen ilimlerinin harmanlanmasından hasıl olan en yüksek İslâm ilmidir. İman, ibadet, namaz, hac, hürriyet, meşveret, işi ehline vermek, kanaat, iktisat (ekonomi), çalışma/üretim, ücret, zekât, faiz vs. gibi bütün meselelerin hakikatlerini de izah ve ispat etmiştir. Bunlar, hem “iman”ın, mefhumları, hem de içtimaiyat /sosyal, siyasî kavramlarıdır. Dolayısıyla anahtar kelime, “ulum-u imaniye”dir.  

Diğer yandan, “İslâm dini aklî deliller, belgeler üzerine tesis edilmiştir der: Bütün ilimlerin ana maddelerini ihtiva eden “ulum-u diniye”, dini ilimler ve fenlerin esaslarını özetleyen “fünun-u medeniyye”, fen bilimleridir. 

İçtimaî ve siyasî olan bölümleri şöyle tasnif edilir:   

● Siyasetü’l-medeniyye (toplum siyaseti, yönetim bilimi) 

● Nizamatü’l-âlem (genel düzenleme) 

● Hukuk 

● Muamelat (şahıs ve aile hukuku, miras, ticaret, iç hukukla ilgili meseleler) 

● Adab-ı içtimaiye (sosyal, beşerî münasebetler, ahlâkî kurallar, davranışlar), vesaire vesaire gibi ulum ve fünunun ihtiva ettikleri esasatın fihristesidir.” (İşaratü’l-İ’caz, s. 166)  

Bediüzzaman -kendi tabiriyle- “yüksek İslâm siyasetini” ve “Kur’ân siyâsetini”; (İşaratü’l-İ’caz, s. 84.) yani, günümüzde takip edilmesi gereken Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin içtimaî, siyasî ölçü, prensip ve stratejilerini, “yüksek İslâm ilimleri”, yani, “ulum-u imaniye” çerçevesinde ortaya koymuştur. Bunun diğer delillerinden birkaçı da şu ifadeleridir: Risale-i Nur sadece iman dersi değil, içtimaî ders de verir. (Hizmet Rehberi, s. 54) Risale-i Nur ‘yüksek İslâm siyaseti’ ve ‘Kur’ân siyâsetini’ takip eder. (İşârâtü’l-İ’câz, s. 84)  

● Şu Münâzarât, hem de siyâset tabiblerine, teşhis-i illete (hastalıkları teşhise) dâir hizmet ile mükellef ve muvazzaftır. (Münâzarât, s. 46)  

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