İçtimâi, siyasî dahil her eser kendi makamında birincidir!

Bir yazar, müellif, müfessirin bütün eserlerini ihtiva eden kitaplara külliyat denir. Risale-i Nur Külliyatı; Bediüzzaman Said Nursi’nin 1925-26’larda yazmaya başlayıp 24 yılda tamamladığı 130 parça risalelerin tamamı demektir.

Risale-i Nur; fen, sosyal ve mânevî ilimlerin harmanlandığı, doğrudan Kur'ân'dan mülhem, “her şeyi hikmetle beyan eden Kur'ân’ın i'câzı (mucizeliği) sırrıyla”1 “mu’cizeliğini gösteren”2, “İspata dayanan; istikbali aydınlatan; ‘işârî/dirâyet’ tefsirlerin en kuvvetlisi ve en kıymetlisi” olan bir tefsirdir.3 Bu tarifler perspektifinde “iman, ibadet, ahlak, ukubat”, içtimai, siyasi ölçü ve stratejilerini yüzlerce alt başlıklarıyla ispat ve izah ettiği Kur’an’i ve Nebevi (asm) ölçü ve stratejileriyle bir bütündür. “Risale-i Nur sadece iman dersi değil, içtimai ders de verir.4 “Yüksek İslâm siyaseti’ ve ‘Kur'ân siyâsetini’ takip eder.5

Nur külliyatının içtimai, siyasi dahil, aralarında hiçbirisine ayırım yapılmaz; hepsi birlikte okunup müzakere edilmeli. Ki, Bediüzzaman açık ve kesin bir dille şöyle ifade eder: “Bu asrın ehemmiyetli ve manevi ve ilmî bir mürşidi olan Risaletü’n-Nur’un heyet-i mecmuası’dan hangisini okursam ‘En birinci budur’ derdim. Ötekine bakardım, ‘Bu birincidir.’ Daha öbürüsüne baktıkça hayret ederek kat’î kanaatim geldi ki, Risaletü’n-Nur’un kitapları birbirine tercih edilmez. Herbirinin kendi makamında riyaseti var. Ve bu zamanı tenvir eden bir mucize-i maneviye-i Kur’aniyedir.”6

Yani, “tevhid mevzularında Sözler, 2. Şua, Tabiat Risalesi, 16. Söz; Nübüvvet ve Sünnet-i Seniyye mevzuunda 19, 24. Söz, 19. Mektup, 11. Lem’a, Kur’an’ın mu’cizeliğinde 25., Haşir, diriliş 10. Söz (tevhid, nübüvvet, haşir, Adalet ve ibadet mevzularında Muhakemat, İşârâtü'l-İ'câz); Kur’an ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki içtimai ve siyasi ölçü ve stratejilerinde Lahikalar, Münazarat, Hutbe-i Şamiye, Sünühat, Divan-ı Harb-i Örfi, vs.’nin riyaseti, birinciliği var; her biri, kendi sahasında söz sahibidir ve yekdiğerine tercih edilmez. Mesela, Münazarat’ta hürriyet, adalet, meşrutiyet, meşveret, demokrasi işlenir.

“Hürriyet imanın hassasıdır (özelliğidir).”7 Adalet Adil; ekonomi Muktesit, Rezzak, Hakim isimlerine dayanır. Fen, sosyal, manevi, ekonomik, içtimai, siyasi sair bütün meseleler de harmanlanarak iman nokta-i nazarında ele alınır. Biribirine tercih edilmez, her biri kendi makamında birincidir.

Dipnotlar:

1-Ayetü'l-Kübrâ, Enst./inter, s. 192.; 2-Barla Lâhikâsı, Enst./inter, s. 9.; 3-Şuâlar, Enst./inter, s. 65.; 4-Hizmet Rehberi, Enst./inter, s. 54.; 5-İşârâtü'l-İ'câz, s. Enst./inter, 84.; 6-Kastamonu Lahikası, Enst./inter, s. 11.; 7-Münazarat, Enst./inter, s. 59.