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25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

İddialarına sahip çıkmayanlar...

Ali FERŞADOĞLU
25 Ağustos 2021, Çarşamba
Kendilerini gizleyerek iddialarının altına “…Demokrat…” diye imza atanların “riyakâr” olduklarını ortaya koymuştuk. Aslında kendini gizleyen ve saklayanlar, her türlü olumsuz zihniyete sahip olabilirler…

Belki de müfsid/bozguncudurlar! Çünkü, “Hiçbir müfsid, ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut bâtılı hak görür. Evet, kimse demez ayranım ekşidir. Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz ticarette geziyor. Hattâ benim sözümü de ben söylediğim için hüsn-ü zan edip tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben de müfsidim. Veya bilmediğim halde ifsad ediyorum. Öyleyse, her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. İşte, size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın, mihenge vurunuz. Eğer altın çıktıysa kalbde saklayınız. Bakır çıktıysa, çok gıybeti üstüne ve bedduâyı arkasına takınız, bana reddediniz, gönderiniz.” diyor. (Bediüzzaman, Münâzarât, s. 119) 

Belki de “ifsat komiteleri”, bu ismi kullanarak ehl-i hizmeti ve ehl-i imanı biribirine düşürüp hizmetlerinden alıkoymak istiyorlar.  

Belki samimidirler, fakat desise-i şeytaniyelere kapılmışlar! Nasıl bileceğiz? Gayet tabiî ki, mihenge vurarak. İşte şeytanın tuzaklarına kapılmanın şaşmaz mihenk ve ölçüsünün şablonu: 

- “Hubb-u cah (makam, şan-şöhret sevgisi yüzünden tuzağa düşürülürler),  

- (Her türlü) havf/korku damarı (ile dâvâlarından vazgeçirilirler),  

- Tama (mala karşı açgözlük ile avlanırlar),  

- Asabiyet/ırkçılık, milliyetçilik (kendi tarafını haksız da olsa koruma, müdafaa etme duygusuyla kendilerine bağlarlar),  

- Enaniyet/benlik, egozim (yalnız kendisinin doğru, haklı ve güçlü olduğunu düşünmeleri sağlananlar) Ki, Bediüzzaman bizzat talebelerini şöyle uyarır: “Sizi enaniyetinizden avlayıp çok fena şeyler yaptırabilirler.” (Bediüzzaman, Mektubat, s. 413) 

Meselâ, Yeni Asya için, “Bunlar daha çocuk, dün ortaya çıkmışlar, siz Üstadın yanındaki talebelerisiniz, Risale-i Nur’un baskı hakkını size vereceğiz!” diye bazılarını avlayıp “mahkemeye verecek kadar” aldatıp fena şeyler yaptırmışlar. Risale-i Nurlar 666 gün basılamadı.

Yeni Asya tek başına verdiği hukukî mücadele ile Risale-i Nurlar sistemin tahakkümünden kurtarılmış, orijinaline sadık kalmak şartıyla isteyene basma hakkını sağlamıştır. Ve “dünyanın cazibedar şeyleri”yle tuzağa düşürülüp Risale-i Nur dairesinden uzaklaştırmaya çalışılanlar. Belki bunlardan biri, belki de hepsi! 

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