İddialarının altına ismini yazmayan riyakârdır

“Kimliği belirsiz bazı kişiler” şimdi de “okuyuculara mektup…” diye yazılı bir molotof kokteyl atmış sosyal medyaya! Çelişkilerle dolu bir metnin altına, “…Demokrat…” deyip belirsiz bir imza atmışlar.

Kim bunlar? Fikir ve iddialarının altına imza atamayan, “cesur, mert, demokrat, şeffaf” olmayanlara nasıl yaklaşmalıyız? Bunlara cevap vermeli mi, vermemeli mi; kaale almalı mı, almamalı mı?

Bu hususta da Bediüzzaman bize şu ölçüyü verir:

“Cevâbü’l-ahmaki’s-sükût’ (ahmaka cevap susmaktır) kaidesince, böylelere karşı cevap sükûttur. Fakat bazı ahmakların arkasında bedbaht âkıller bulunduğundan deriz ki: Ey biçareler!..” ilaahir…

(Bediüzzaman, Mektubat/internet, s. 424.)

Çünkü, Nur Talebesi ehl-i tahkiktir.

“Bir Nur Talebesine olur olmaz eseri okutturmak ve her sözü dinlettirmek kolay birşey değildir. Zîra, onun gönlünün mihrak noktasında yazılı olan şu ‘Dikkat!’ kelimesi, en hassas bir kontrol vazifesi görmektedir.” (Tarihçe-i Hayat, s. 17)

“Biz ehl-i haliz, namzed-i istikbaliz (şimdiki zamanda yaşıyoruz, ama istikbale gideceğiz). Tasvir ve tezyin-i müddeâ (iddialarını tasvir ve süsleme), zihnimizi işbâ’ etmiyor (doyurmuyor). Burhan isteriz (ispat istediz).” (Bediüzzaman, Muhakemat, s. 32)

“Meşrûtiyet ile sû-i istimâlâtın ekser yolları münsed (setlenmiş, kapalı) olur; istibdatta ise açık” olduğunu bilir. (Bediüzzaman, Münâzarât, s. 39)

Kendileriyle çelişen iddialarına gelince: “Bir kişi cemaati aldattı, manipüle etti” gibi akıl ve mantık gerçekleriyle bağdaşmayan iddiada bulunmuşlar. Aslında bunu yaparken, -güya mensup oldukları- cemaati de “Bir kişinin güdümüne girdi” diye tezyif etmiyorlar mı?

Meşrûtiyet/meşveret/demokrasi, “ortak akıl, kollektif şuur, katılım, mihenge vurma, cemaate, şahs-ı maneviye, efkâr-ı ammeye, kahir ekseriyetin kararlarına saygı, sorgulama ve şeffaflıktır.” Kendisini gizleyen, merdane fikirlerini beyan edemeyen ve iddialarının altına imza atmaktan imtina eden hürriyetçi, demokrat olabilir mi?

İmzalarını gizleme ihtiyacı duyanların psikolojisi şudur: “İhfâ ve havf (gizleme ve korku) riyadandır.” (Bediüzzaman, Divan-ı Harb-i Örfî, internet, s. 67) Yani, gizleyen, gizlenen riyakârdır! Asla hürriyetçi/demokrat, şeffaf olamaz!