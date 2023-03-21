İfsat komiteleri “tevbekâr” mı oldu?

Hürriyetçi siyaset yapmak uzun soluklu bir yürüyüştür. Ne var ki, kimileri insani zaaflarla ma’lül ve yorulurlar! Otomobili iyi kullanan bir şoför gibi, siyasetin çetrefilli yollarında kaza yapabilir; toslayabilir veya ona toslarlar!

İşleri namaz, niyaz, hizmet olan “Kur’ân-ı Hakimin tilmiz ve hâdimlerini” bile insi ve cinni şeytanlar aldatabilirken, “menfaat üzerine dönen siyasette” dahi “hubb-u câh (makam, mevki, şöhret), havf/korku damarı, tama (mala karşı açgözlük), asabiyet/milliyetçilik, enaniyet (benlik, egoizm) ve dünyanın cazibedar şeyleri”yle aldatmaz mı? (bknz. Mektûbât, 401-414.)

Bu zaman diliminde, Üstadımızın tabiriyle, “Hatta bazı genç talebelere, hevesatlarını tahrik için, bazı genç kızları musallat ediyorlar. Hatta Risale-i Nur erkanlarına karşı da…” (Emirdağ Lahikası, 109.) diyerek ikaz etmez mi? Özellikle günümüzde, “Herbir zamanın insî bir şeytanı vardır. Şimdi beşerde insan suretinde şeytanın vekili olan ruh-u gaddar, fitnekârane siyasetiyle cihanın her tarafına kundak sokan… âlem-i İslâmı ifsad için insanlarda ve insan cemaatlerindeki habis menbaları ve tabiatlarındaki muzır madenleri, fiilî propaganda ile işlettiriyor, zayıf damarları buluyor.” (ESDE, Hutuvat-ı Sitte, s. 449.)

İfsat komiteleri “ıslah-ı hal” edip “tevbekar” olmadılar! Tüm teknolojik güçleriyle de ifsada devam ediyorlar! Bu durumda ne yapmalı? “Herkesi mihenge vurmalı, delil ve akıbete” bakmalı. (bknz., Münazarat, s. 49.) Mesela, fert ile cemaat, şahs-ı manevilerin “delil ve akıbetine” göz atarsak şu ölçüler ortaya çıkıyor: “Fert dahi de olsa, cemaatin şahs-ı manevisini karşı sivrisinek kadar kalır.” (Sünühat, s. 52.) Damla havuzu etkileyemez; havuz damlayı kendi içine alır bünyesinde şekillendirir. Damla havuza girmezse, ya buharlaşır, ya toprak sünger gibi emer! Evet, “Meşrûtiyetin sırrı, kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir.” (Münazarat, s. 38.) “Şimdi hâkim, şahıs değil, efkâr-ı âmme olduğu için… Şahs-ı vâhid, şahs-ı manevîyi kandıramaz ve tenvir edemez.” (ESDE, Münazarat, s. 189.)

“Hem zındıka, nifak hâsiyetiyle her tarafa döner. Senin dostunu kendine dost edip, sana düşman eder. Senin taraftarlık cihetiyle kazandığın günahlar, faydasız boynunda kalır.” (Kastamonu Lahikası, s. 155.) “Öyle şeylere karşı müteyakkız davranmak ve faaliyetleri, hizmetleri ve ihtiyatlı ve dikkatli olmak” gerekiyor. (bknz., Kastamonu Lahikası, s. 113.)