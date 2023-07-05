İfsat komitelerinin planları!

Makam, şan, şöhret sevgisi ve dünyanın cazibedar şeyleri maalesef dindarları siyasete yöneltmiş! Hedef, “Dine iktidar gücüyle hizmet etmekti!” Halbuki, bırakınız dine hizmet etmeyi, kendi dindarlıklarını kaybettiler!

Zira, günümüz siyasetini II. Avrupa kurgulamıştır. “Cehaletle” kendi dinini de layıkıyla bilmeyen Müslümanlar oyun kurucu değil, oyuncudur!

Zikredilen mihrakların dizayn ettiği günümüz siyasetinin özellikleri şunlardır: “Yalancıdır ve insanlığın maslahatına (faydasına) zıttır.”1 Zalim propaganda yoluyla “aralarında hadsiz bir mesafe bulunan yalan ve doğruluğu biribirine karıştırır.2 “Menfaati esas tutan siyaset canavardır, gaddardır.”3 “Tarafgirdir, zulme sebebiyet verir. Kalbleri bozar.”4 Haksız da olsa akrabasını, partidaşını kayırtır, onları “Büyük vartalara atar.”5 Bugünkü siyaset, “Fikri hezeyanlaştırır (abuk sabuk konuşturur).6 “Kur’ân’ın elmas gibi hakikatlarını, siyaset propagandasıyla cam parçaları kıymetine indirir”7 “Aklı dağıtıp mânevî bir divane, kalbi dağıtıp mânevî bir dinsiz, fikri dağıtıp mânevî bir ecnebi yapar.”8 “Dinde hissesi olmayan siyasileri büyük vartalara atar.”9

Dindarlar iktidarında alkol, faiz gibi İslâmın kesinlikle yasakladığı hallerin altına imza atmadılar mı? Şekilde görüldüğü gibi, bu dehşetli siyaseti uygulayan “siyasetçi, ekserce tam müttakî dindar olamaz. Tam ve hakikî dindar müttakî olanlar, siyasetçi olmazlar.”10 “Yalancı, gaddar, canavar yolsuz, hırsız, rüşvetçi siyaseti uygulayan nasıl dindar kalabilir ki!?

Ayrıca, kendini dindar diye lanse eden sıralanan bu dehşet icraatları, “dindarlık” adına yapacaktır. O zaman dinin, dindarlığın içini boşaltacak, “din bu ise, dindarlık bu ise!” dedirtip ekseriyeti dinin aleyhine çevirecektir. Sözüm ona dindarları iktidara iten ve orada tutmaya çalışan sakın ifsat komiteleri olmasın!

Dindarların iktidar olması, olmaya çalışması ve desteklenmeleri affolunmaz bir cinayet!..

Dipnotlar:

1-Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Enst./inter., s. 6.; 2-Emirdağ Lâhikası, s. 51.; 3-Hutbe-i Şâmiye, s. 78.; 4-Kastamonu Lâhikası, s. 34.; 5-Emirdağ Lâhikası, s. 177.; 6-Emirdağ Lâhikası, s. 204.; 7-Hutbe-i Şâmiye, s. 52.; 8-Şuâlar, s. 306.; 9-Emirdağ Lâhikası, s. 177.; 10-Beyanat ve Tenvirler, s. 161.