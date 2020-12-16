İlâhiyatçı şüpheleri izale eder

Müslüman olarak hepimizin vazifesi, “emr-i bil-ma’ruf, nehy-i an’ilmünker”, yani, iyiyi doğruyu, hakkı, gerçeği, güzeli tebliğ; yanlış, batıl, kötü, çirkinden sakındırmaktır. (Bakara Sûresi, 44., vd.)

Resul-i Ekremin (asm), “Sizden kim bir münkeri görürse, eliyle düzeltsin, buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin, buna da gücü yetmezse, kalbiyle buğzetsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir.” (Kütüb-i Sitte, Hadis Ansiklopedisi, s. 243) beyanıyla “maruf ve münker” ile mükellefiz.

Özellikle İlahiyatçıların işi-hele hele bir de tefsirci iseler-Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’yi, iman ve İslâm hakikatlerini anlatmak, tebliğ etmektir. Ve bilhassa dinsiz, ateist, Kemalist, ifsat, zındıka ve mason komitelerinin ve müsteşriklerin hücumlarını durdurmak, vesvese ve şüpheleri izale etmek, soruların cevaplarını ilmî delillerle vermektir.

Gayet tabiî ki, Mütekellim-i Ezeli olan Allah’ın Kelâmı Kur’ân’ın derin meselelerini herkes kavrayamaz. Tıpkı, edebiyat, biyoloji, fizik, kimya, tıp gibi… İlahiyatçıların da her işin altından kalkmaları mümkün değildir. Ancak, samimî, dürüst ilim adamı, imanlı İlahiyatçılar Kur’ân’ı dinler: “Eğer bilmiyorsanız, o halde zikir ehline sorun.” (Enbiya Sûresi, 7), “Eğer bilmiyorsanız, bilenlere, kutsal kitapları bilenlere sorun.” (Nahl Sûresi, 43)

Ve özellikle, “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir.” (Nisa Sûresi, 59)

Dolayısıyla, İlahiyatçıların da yapmaları gereken şey, kendilerinden daha üstün olan müfessir, müceddid, müçtehid ve mütefekkirlere sormaktır. Ve bahusus tefsirci iseler İslâm hakikatlerini ispat eden Risale-i Nur’u okumaktır.

Bunu yapmayıp, bizzat şüphe ve vesvese kaynağı iseler; millet onlara Deccalizm/Süfyanizmin kolları “ifsat, ahlâksızlık, dinsizlik, zındıka, mason komitelerinin”, müsteşriklerin tuzağına düşmüş, safi zihinleri bulandırmak için kullanılan sözde ilahiyatçı, ama milleti aldatan birer ulemâü’s-sû’ nazarıyla bakar.