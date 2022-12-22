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22 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

İlahiyatçılar Kur’ân ile hadisi dinlemeli değil mi?

Ali FERŞADOĞLU
22 Aralık 2022, Perşembe
Kur’ân’da meâlen, “Yaş ve kuru ne varsa apaçık bir kitapta yazılmıştır.” (En’âm Sûresi, 59.) diye beyan edilir. Ayrıca, İslâm ilimleri literatüründeki mefhumları da bilmiyoruz.

O halde Kur’an ve Hadisi anlamak için ne yapmalıyız?  

O mealen, “Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.” (Nahl Suresi, 43.) der. İlim sahipleri kim? “Verrasihune fil ilmi/İlimde derinlik sahibi” (Al-i İmran Suresi, 7.) müçtehid ve müceddidlerdir. Diğer taraftan; “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e de itaat edin, sizden olan ulu’l-emre de. Bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, hemen onu Allah’a ve Rasûlüne arzedin...” (Nisa Suresi, 59) meâlindeki âyet de bizi “emir, yetki sahibi ulü’l-emr”e gönderir. “Ulü’l-emr” şer’i hükümlerde de fetva yetkisi olan müctehid ve müceddid demektir. Ki, sahanın uzmanları, âyetin metninde geçen “emir”i, sultan, halife, yönetici olarak yorumladıkları gibi, “imam, müceddid, müçtehid” olarak da tefsir ettiler. Nisa Suresi, 125. âyeti de delil gösterdiler.  

Her mü’min işlerini mutlaka usta, uzman, yetkili servisine yaptırır! Öyle ise meali, “Muhakkak ki Allah, bu ümmete her yüz sene başında dinini yenileyen bir müceddid gönderir.” (Ebû Dâvûd, Melâhim, 1.) hadisine göre de müceddide müracaat etmeli.  

Bediüzzaman ilgili ayetler ve hadisise şu yorumu da getirir: “Cenâb-ı Hak, kemâl-i rahmetinden, şeriat-ı İslâmiyenin ebediyetine bir eser-i himayet olarak, herbir fesad-ı ümmet zamanında bir muslih veya bir müceddid veya bir halife-i zîşan veya bir kutb-u âzam veya bir mürşid-i ekmel veyahut bir nevi mehdî hükmünde mübarek zatları göndermiş, fesadı izale edip milleti ıslah etmiş, din-i Ahmedîyi (asm) muhafaza etmiş. 

“Madem âdeti öyle cereyan ediyor. Âhirzamanın en büyük fesadı zamanında, elbette en büyük bir müçtehid, hem en büyük bir müceddid, hem hâkim, hem mehdî, hem mürşîd, hem kutb-u âzam olarak bir zât-ı nuranîyi gönderecek…” (Mektûbât s. 425.) Bediüzzaman, “ulûm-u imaniyede fetvâ vazifesiyle tavzif edilmiş (vazifelendirilmiş)” (Mektubat, s. 413) günümüzün en büyük müçtehid ve müceddididir. Buna delil, “Her suâle cevap verilir, her müşkül (problem) halledilir.” (Tarihçe-i Hayat, s. 45.) dediği Risale-i Nur’dur.  

Öyle ise, hakiki dindar ve özellikle İlahiyatçılar, Kur’an ve Hadisi dinleyip onu okumalı, mütalaa ve müzakere etmeli değil mi? Ki, Üstadın ulemaya çağrısı şu: “Madem şimdi ehl-i imanın tabakatını, avamdan havassa kadar, maruz kaldıkları evham ve şübehattan kurtarmak çaresini bulduk; o ulema ya daha kolay bir çaresini bulsunlar veyahut bu çareyi iltizam edip ders versinler, tarafdar olsunlar.” (Mektubat, s. 413.) Samimi ve dürüst olan bu çağrıya uymaz mı?! 

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