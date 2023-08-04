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4 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

İlim adamları böyle yaparsa vatandaş ne yapsın?

Ali FERŞADOĞLU
04 Ağustos 2023, Cuma
Halen koca ilim adamları, ilahiyatçılar, kanaat önderleri, vs., 15 Temmuz darbe girişimini, onun devamı oan 20 Temmuz’u sorgulamıyor, araştırmıyor? Ve müstebitleri, alkışlıyor, destekliyorlar? Hatta, Meclis’te araştırma komisyonunun kurulmasına engel oldu AKP ve MHP!

Oysa, Bediüzzaman şu ölçüyü verir: “Kimse demez ayranım ekşidir. Siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz ticarette geziyor. Hattâ benim sözümü de ben söylediğim için hüsn-ü zannedip tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben de müfsidim. Veya bilmediğim halde ifsad ediyorum. Öyleyse, her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. İşte, size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın, mihenge vurunuz. Eğer altın çıktıysa kalbde saklayınız. Bakır çıktıysa, çok gıybeti üstüne ve bedduayı arkasına takınız, bana reddediniz, gönderiniz…”1 

Buna göre 15 Temmuz’u da “mihenge vurmalı” değil miyiz? Aralık 2013 soruşturmalarında AKP ve Erdoğan’a hakkında niyetini açık ettiği halde 248 insanı katleden darbe girişimi neden önlen(e)medi? İhbarcı bir binbaşı istihbarat teşkilatına baskın yapılacağını söylemesine rağmen neden engellenemedi? Müsteşar niçin rutin programını bozmadı? Sayın Erdoğan, darbe girişimini ne zaman öğrendiğine dair neden 5 farklı açıklama yaptı? Dönemin yetkilileri neden ilk günden itibaren darbenin 1 numaralı şüphelisi ilan edilen bazı komutanlara sahip çıkan açıklamalar yaptı? Neden kuvvet komutanlarının tümü o gece düğünde idi? Sorular uzar gider!.. 

Ayrıca şu husus da sorgulanmalı: Bir bakan, “15 Temmuz’u yapanlar sizi rahat bırakır mı?” demişti. Bu doğru! O zaman bir soru daha gelir: Madem, onlar yapmadı; halen masumları niye hapiste tutuyorsunuz!? Peki, ne zamana kadar “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” kelam-ı kibarına masadak olacaksınız? Ne zaman, Peygamberimizin (asm), “Bir kötülüğü gördüğünüzde elinizle, elinizle düzeltemezseniz dilinizle, dilinizle de düzeltemezseniz kalbinizle buğz edin. Bu da imanın en zayıf derecesidir” direktifini yerine getireceksiniz?  

Dipnotlar: 

1-Münâzârât, Enstitü/İnternet, s. 49

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  • Cevher

    4.8.2023 00:52:01

    Cengiz Han'ın geç yaşta eşini kaçırdıktan sonra eşini bir daha göremiyor. İpek yolunun tekrar açılması için gönderdiği karavan dolusu hediyelere Müslüm Hükümdar hediyeleri gasbeder eliyle görüşmek; ikinci defa yollanan elçiyi katleder; Cengiz Han'ın milletine yükümlülüğü vardır, batıya ulaşıp mahrumiyet lerden kurtarmak ister milletini. Neticede Cengiz Han'ın gözü döner ilk zamanlarda yakıp yıkar sonraları milletleri birbirleriyle şu yada bu yolla birleştirmeye yönelik siyaset gider; bir sonraki nesli İslam hükümdarları olarak Çin ve Hindistan'da İslam'ı İslam toleransı esaslarına göre yaymaya çalışırlar. Lenin, Batı'nın doymak bilmez yayımcılık ve savaşlarına son vermek için büyük "kurtuluş" yüzü suyu hürmetine acımasız davranılmasını ve "tasviyenın" kaçınılmaz olduğunu Mao'ya verdiği tavsiyelerine de biliyoruz. Neticede insanlar istedikleri kadar bahanelerini saysalar da Allah dinlemeyecektir, zaten uzuvları şahit. Allah herkesin niyetine göre hüküm veren gafur ve rahimdir.

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