İlk kez Kur’an dinleyenler göz yaşı dökerse...

İlk kez Kur’an, ezan dinleyenleyip veya okuyanların duygulanıp göz yaşı döktüklerini izlerken ağlayamadığıma bile ağlayamadım!

● Faslı bir kasap dükkanında ilk defa denk geldiği Kur’an okunuşunu yaşlı gözlerle dinleyen 80 yaşındaki İspanyol şöyle anlattı: Bu okunan sözlerden hiçbir şey anlamıyorum, ama, direkt kalbime giriyor. Kulaklarımda değil, kalbimde hissediyorum. Dinledikçe kalbim hızla çarpıyor gençliğimdeki gibi. Bu çalan neyse beni çok etkiledi.”

(https://www.youtube.com/watch?v=MeIveN9wVaY)

● Rusya’lı Selma Anna: “Evlendiğim gün Müslümanlığı kabul ettim. Ve derinden derine araştırmaya başladım.”

● Alman Abdullah Ulrich: “Kur’an okudum, sorularımın cevaplarını buldum… Gözyaşları içinde ‘ben artık Müslümanım’ dedim.”

● Ukraynalı Olga Hatice: “Ukrayna’da Hiristiyan bir ailede doğdum. Aklıma takılan soruları aileme soruyordum, cevap alamıyordum. Sonra araştırmaya başladım, hepsini İslam’da buldum.”

● Hollandalı YouTuber Liss Choice: Ezanı gerçek hayatta ilk defa duydum. Bu videoda sizlerle sevincimi paylaşıyorum. Kendi ülkemde ezan duymadığımız için uzun zamandır bu anı bekledim ve çok duygulandım.”

(https://www.youtube.com/watch?v=IZQiCwi-TZc)

● 29 Ocak 2017’de Kanada’nın Québec şehrindeki camide akşam namazı için hazır bulunan cemaate saldırı gerçekleştirilmişti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, saldırıda şehit olanlar için okutulan mevlit programına katıldı ve Kur’ân tilâvetinden etkilenerek gözyaşlarına hâkim olamadı.” (Yeni Asya, 12 Şubat 2017)

● Müslüman olan Fransız Ammar: “Müslümanları Hıristiyan yapmaya çalışırken ben Müslüman oldum. Aradığım tüm gerçekleri düşman olduğum İslamiyette buldum. Fransa’da tanıdığım Müslümanlara İslam dini ile ilgili sorular sormaya başladım. Ve halen öğrenmeye devam ediyorum.”

● “İlk defa ezan duyan Brezilyalı kadın göz yaşlarını tutamadı.”

(https://www.facebook.com/watch/?v=1355076857932363)

Su damlası sert taşı, mermeri oyuyor! Bana ne oluyor ki, 60 yıldan beri Kur’an okuduğum, ezan dinlediğim halde hâlen göz yaşlarım yerinden kıpırdamıyor! İhtida edenlerin çoğu, “Müslümanların samimiyet ve aile bağlarının güçlü olması bizi cezbettiğinden İslamiyeti araştırdık ve kabul ettik!” diyor. Ben de yeniden araştırıp duygulanarak ağlasam ve onlar gibi Müslüman olsam dualarınızla!