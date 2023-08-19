İman, Kur’an hakikatlerine ters düşmeyin!

Bazı kardeşlerimiz, “ittihad, uhuvvet, tesanüd” bağlamlarından kopararak, “Siyasette yüzde 50 ehl-i imanla ters düşmeyelim!” diyerek, zulüm, yolsuzluk ve enflasyonu azdırıp ekonomiyi de çökerten AKP iktidarına payanda oluyor! Üstüne üstlük bizi, Risale-i Nur’a ters düşmekle itham ediyorlar! Önce kim ters düşüyor ona bakalım:

“Riyaset-i şahsiyenin kat’iyen aleyhindeyim.”1 (Yani, şahsa, kişiye dayalı reisliğe, yönetime kesinlikle karşıyım) Adalet/hukuk, eğitim, sosyal barışı olduğu gibi ekonomiyi de çökerten “Hem yasama/kanun yapma yetkisi, hem yürütme/icra, hem de yargı/kontrol ve denetim mekanizmaları” en alttan en üst kademeye kadar tek adama bağlanmış. Bu sistemde, etkin ve katılımcı bir yasama/kanun çıkarma, istikrarlı, şeffaf; hesap sorulabilir ve tarafsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığı prensibi yok; güçlü, hürriyetçi demokratik, adil bir sistem yok. Her şey tek adama bağlı. Peki, kim Risale-i Nur’a ters düşüyor?

Şimdi baskıcı yönetimlerin özelliklerini açıklayarak özetleyelim: “İstibdat, baskı zorbalıktır, keyfi işler yapmaktır, güce dayanarak zorlamaktır, tek görüştür-alternatif fikirlere yer verilmez-sû-i istimalata gayet müsait bir zemindir, zulmün temelidir, insaniyeti mahvedenidir. Sefalet derelerinin en aşağılarına atan, İslam alemini ihtilafa sokan, kutuplaştıran, bölen, parçalayan, bölücülüğü, kutuplaştırmayı alem-i İslâmiyeti zillet ve sefalete düşürttüren ve kin ve düşmanlıkları uyandıran… istibdattır. İşte AKP’nin şablonu!

“İstibdat, zulüm ve tahakkümdür. Meşrutiyet, adalet ve Şeriattır...”2 “İstibdat ne şekilde olursa olsun, meşrutiyet libası giysin ve ismini taksın, rast gelsem sille vuracağım.”3 “Meşrûtiyet ile sû-i istimâlâtın ekser yolları münsed (setlenmiş, kapalı); istibdatta ise açıktır.”4

Zalimleri göz göre göre destekleyerek; iktidarın her olumsuz icraatlarını da alkışlayarak; İslam emirleri bile bile çiğneyerek iman, Kur’an hakikatleriyle ters düşenlere ters düşmemek, tersliğin dibine batmak değil mi?

Dipnotlar:

1-ESDE, Nutuk, yeni tanzim, s. 196.; 2-Divan-ı Harb-i Örfi, s. 23.; 3-Age, s. 40.; 4-Münazarat, s. 39.