"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İmanımızı yenilemeyecek miyiz?

Ali FERŞADOĞLU
12 Kasım 2020, Perşembe
En hayatî, en lüzumlu, ancak, en çok ihmal ettiğimiz şey; imanımızı sorgulamak ve yenilemektir. Her şeyi yeniliyoruz: Elbise, beyaz eşya, koltuk ve evlerimizi.

Ve kâinatta atomlar, hücreler, aylar yenileniyor, mevsimler yenileniyor. Fizik, kimya, astronomi, matematik gibi fen ilimleri, fen kitapları yenileniyor. Ve hücrelerimiz, düşüncelerimiz her an değişiyor, yenileniyor. İşte bunlara yeni, yepyeni bir iman lâzımdır! 

İmanımızı sorgulayarak yenilememiz gerektiğini bize Kur’ân ders veriyor: “Ey iman edenler, iman ediniz!” (Nisa Sûresi, 136) tabiriyle iman edenlerin iman etmesine vurgu yapılmasının sırrı bu. 

Bir diğer âyetin meali şöyle: “Hani İbrahim, ‘Rabbim! Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster’ demişti. ‘İnanmıyor musun?’ deyince, ‘Hayır (inandım), ancak kalbimin tatmin olması için…’ demişti. ‘Öyleyse dört kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki, şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir...” 1 

Buna binaen de Peygamberimiz (asm), “İmanınızı ‘La ilahe illallah’ ile yenileyiniz” 2 demiştir. 

İman dediğimiz hakikat, 6 iman esasını bütün alt başlıklarıyla öğrenmek, benimsemek ve özümsemektir. İman esaslarıyla ilgili soruların cevaplarını verebilmek ve vesveselerden kurtulmaktır. Hâlık-ı kâinatın en azından bir hadis-i şerifte sayılan 99 Esmasının tezahürlerini, manalarını okuyabilmektir. 

Rahman, Rahim, Mürid, Cemil, Sani’, Hakim, Hak, Adil, Muktesit, vs. Bunlarda da ilerlemek hürriyet, adalet, sanat, estetik ve ekonomide de terakki etmektir.  

Ne dersiniz, yaşadığımız sıkıntıların, problemlerin sebebi eski-püskü, taklidi imanla idare etmeye çalışmamız değil mi? 

Risale-i Nur tefsiri, iman ve İslâm meselelerini baştan ayağa tecdid etmiş, yenilemiştir.  

Dipnotlar: 

1- Müsned, 2:359; el-Münzirî, et-Terğîb ve’t-Terhîb, 2:415; Hâkim, el-Müstedrek, 4:256; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 1:52. 

2- Bakara Sûresi, 260. 

Okunma Sayısı: 200
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Libya'da seçim konusunda anlaşıldı

    İbre seçime dönüyor

    Gazetecilik bu değil

    Hırvatistan'la 3-3 berabere kaldık

    Biden'ın kabinesi konuşulmaya başladı

    İçişleri Bakanlığı'ndan yeni Kovid-19 genelgesi

    Son 24 saatte 2693 vatandaşa daha hastalık tanısı konuldu

    ABD'de son 24 saatte 1446 ölüm ve 144 bin yeni vaka!

    'Çin'in baskılarına boyun eğmeyeceğiz'

    Avrupa basını 'Dağlık Karabağ'ı böyle gördü

    Güvenpark saldırısına ilişkin ikinci davada karar

    Albayrak haberini Erdoğan engellemiş

    Adalet yoksa kaos olur

    İsrail hapishanelerinde salgına yakalanan Filistinli sayısı 131’e yükseldi

    Erdoğan'dan 'Berat Albayrak' açıklaması

    Dolar 8'in altına düştü

    Kahramanmaraş'ta 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

    Rusya'dan 'Sputnik V' aşısı hakkında önemli açıklama

    Zonguldak'a giriş için HES kodu zorunluluğu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hangisine itibar edelim?
    Genel

    İbre seçime dönüyor
    Cevher İLHAN

    “Şahsîleştirilmiş politikalar”ın akıbeti…
    Ahmet BATTAL

    Sistemsizliğin mimarları, ses verin!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    İmanımızı yenilemeyecek miyiz?
    Mikail YAPRAK

    Ekonomik krize sebep israf! Çare: İktisad!
    Risale-i Nur'dan

    Zaman, mekân sohbetimize mâni olamaz
    Faruk ÇAKIR

    Uzmanları dinlemeyelim mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Okuma-yazma kampları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.