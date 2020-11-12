İmanımızı yenilemeyecek miyiz?

En hayatî, en lüzumlu, ancak, en çok ihmal ettiğimiz şey; imanımızı sorgulamak ve yenilemektir. Her şeyi yeniliyoruz: Elbise, beyaz eşya, koltuk ve evlerimizi.

Ve kâinatta atomlar, hücreler, aylar yenileniyor, mevsimler yenileniyor. Fizik, kimya, astronomi, matematik gibi fen ilimleri, fen kitapları yenileniyor. Ve hücrelerimiz, düşüncelerimiz her an değişiyor, yenileniyor. İşte bunlara yeni, yepyeni bir iman lâzımdır!

İmanımızı sorgulayarak yenilememiz gerektiğini bize Kur’ân ders veriyor: “Ey iman edenler, iman ediniz!” (Nisa Sûresi, 136) tabiriyle iman edenlerin iman etmesine vurgu yapılmasının sırrı bu.

Bir diğer âyetin meali şöyle: “Hani İbrahim, ‘Rabbim! Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster’ demişti. ‘İnanmıyor musun?’ deyince, ‘Hayır (inandım), ancak kalbimin tatmin olması için…’ demişti. ‘Öyleyse dört kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki, şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir...” 1

Buna binaen de Peygamberimiz (asm), “İmanınızı ‘La ilahe illallah’ ile yenileyiniz” 2 demiştir.

İman dediğimiz hakikat, 6 iman esasını bütün alt başlıklarıyla öğrenmek, benimsemek ve özümsemektir. İman esaslarıyla ilgili soruların cevaplarını verebilmek ve vesveselerden kurtulmaktır. Hâlık-ı kâinatın en azından bir hadis-i şerifte sayılan 99 Esmasının tezahürlerini, manalarını okuyabilmektir.

Rahman, Rahim, Mürid, Cemil, Sani’, Hakim, Hak, Adil, Muktesit, vs. Bunlarda da ilerlemek hürriyet, adalet, sanat, estetik ve ekonomide de terakki etmektir.

Ne dersiniz, yaşadığımız sıkıntıların, problemlerin sebebi eski-püskü, taklidi imanla idare etmeye çalışmamız değil mi?

Risale-i Nur tefsiri, iman ve İslâm meselelerini baştan ayağa tecdid etmiş, yenilemiştir.

Dipnotlar:

1- Müsned, 2:359; el-Münzirî, et-Terğîb ve’t-Terhîb, 2:415; Hâkim, el-Müstedrek, 4:256; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 1:52.

2- Bakara Sûresi, 260.