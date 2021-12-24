"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

İnsaf ve iman meselelerini tartışma usûlleri

Ali FERŞADOĞLU
24 Aralık 2021, Cuma
İnsaf, hakka ve adâlete uygun davranış, nefse değil vicdâna uyarak adâlet ve merhametle hareket etmektir. İnsaf, nısf (yarı) kökünden gelir karşı tarafın da haklı olabileceğini düşünmektir.

Peygamberimiz (asm) “İnsaf dinin yarısıdır” buyurmuş. (Büyük İslâm İlmihâli, Ömer Nasuhi Bilmen, s. 455’te hadis olarak nakledilir.)  

Fikri meselelerin müzakere, münâzara ve müdavelesinin (fikir alış verişinin) şartlarını şöyle hülâsa eder Bediüzzaman: “Bu çeşit mesâili münâkaşa etmenin birinci şartı, insafla, hakkı bulmak niyetiyle, inatsız bir surette, ehil olanların mabeyninde, sû-i telâkkiye sebep olmadan müzakeresi caiz olabilir. O müzakere hak için olduğuna delil şudur ki: Eğer hak, muarızın elinde zâhir olsa, müteessir olmasın, belki memnun olsun. Çünkü bilmediği şeyi öğrendi. Eğer kendi elinde zâhir olsa, fazla bir şey öğrenmedi; belki gurura düşmek ihtimali var. (Mektûbât, s. 335) Yani, tartışma,  

● İnsafla, hakkı, gerçeği bulmak niyeti ile 

● İnatsız (yanlışta diretmemek, ısrar etmemek) tarzda, 

● Ehil olanların (meseleyi bilenlerin) arasında, 

● Sû-i telâkkiye, yani, yanlış anlamalara sebep olmamak şartıyla yapılmalıdır. 

● Derin bir mesele varsa kaynaklarını bularak araştırmak, tetkik etmek gerekir. Bu arada yanlışını ve nefsini avukat gibi müdafaa etmemek, 

● Enaniyet ve inat gibi olumsuz hasletleri karıştırmamak. Yani, gerçeği, hakikati bulmak için delil aramak, yanlışını kabul ettirmek için değil. 

Müzakereciler biribirine nasıl davranmalıdır? “Siz hem birbirinizi teselli hem kuvve-i mâneviyeyi takviye, hem tatlı sohbetle müzakere-i ilmiye, hem Nurlar’ın yazması ve mütalâalarıyla bu geçici zahmetin noktasını siler rahmet yapmaya, bu fâni saatleri bâki saatlere çevirmeye muvaffak olursunuz inşaallah.” (Şuâlar, s. 446) 

“Haklı adam, insaflı olur. Bir dirhem hakkını, istirahat-i umumînin yüz dirhem menfaatine feda eder. Haksız ise ekseriyetle enâniyetli olur; feda etmez, gürültü çoğalır.” (Şuâlar, s. 284) sözüyle insafın psikolojik boyutlarına dikkat çeker.   

Haklı, insaflı tenkitlerden korkmaz. Olumlu ve insaflı tenkit, hakikati parlatır. Evet, “En müthiş maraz ve musîbetimiz, cerbeze ve gurura istinad eden tenkittir. Tenkidi eğer insaf işletirse, hakikati rendeçler (parlatır). Eğer gurur istihdam etse, tahrip eder, parçalar.” (Hutbe-i Şâmiye, s. 147)  

Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan ibreyi yine İsrail’e çevirdi

    Üretim yok, israf var, fiyatlar gerilemez

    Liderler birlikte açıklayacak

    Akreditasyon sansür aracı haline getirildi

    Sadece 1 üniversitede maske dağıtılıyor

    Kur düştü, faiz düşmedi

    Fas’ta, İsrail’le normalleşme sürüyor

    Günde ortalama 3 bin 735 kişi icralık oluyor

    Mobilya sektörü kan ağlıyor

    Beşiktaş'ta moraller düzeliyor

    Daha önce denendi, başarılı olamadı

    İngiltere'de salgının en yüksek günlük vaka sayısı gözlemlendi

    Son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    'İkinci el araç fiyatları da geri gelecektir'

    Sinop'ta ve Trabzon'da eğitime ara verildi

    'MB cayır cayır para basıyor'

    Irkçı vahşete tepki

    Birileri vurgun yaptı

    Ev fiyatları hemen düşmez

    Balıkesir'de bir evde patlama meydana geldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefetin birinci önceliği ne olmalı?
    Cevher İLHAN

    Nas, “örtülü faizi” de yasaklıyor
    Faruk ÇAKIR

    Geç kalınmadı mı?
    Osman ZENGİN

    Askerî ücret zammı...
    Süleyman KÖSMENE

    İntihar edene duâ edilir mi?
    Risale-i Nur'dan

    Ölüm, âlem-i nura gitmek için bir terhis tezkeresi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Korona salgınının gölgesinde, Kutsal Doğum kutlamaları…
    Ahmet BATTAL

    Planlı eskitmeden dairevî (döngüsel) ekonomiye
    Şemseddin ÇAKIR

    Tefsir ve Efendimiz (asm)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.