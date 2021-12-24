İnsaf ve iman meselelerini tartışma usûlleri

İnsaf, hakka ve adâlete uygun davranış, nefse değil vicdâna uyarak adâlet ve merhametle hareket etmektir. İnsaf, nısf (yarı) kökünden gelir karşı tarafın da haklı olabileceğini düşünmektir.

Peygamberimiz (asm) “İnsaf dinin yarısıdır” buyurmuş. (Büyük İslâm İlmihâli, Ömer Nasuhi Bilmen, s. 455’te hadis olarak nakledilir.)

Fikri meselelerin müzakere, münâzara ve müdavelesinin (fikir alış verişinin) şartlarını şöyle hülâsa eder Bediüzzaman: “Bu çeşit mesâili münâkaşa etmenin birinci şartı, insafla, hakkı bulmak niyetiyle, inatsız bir surette, ehil olanların mabeyninde, sû-i telâkkiye sebep olmadan müzakeresi caiz olabilir. O müzakere hak için olduğuna delil şudur ki: Eğer hak, muarızın elinde zâhir olsa, müteessir olmasın, belki memnun olsun. Çünkü bilmediği şeyi öğrendi. Eğer kendi elinde zâhir olsa, fazla bir şey öğrenmedi; belki gurura düşmek ihtimali var. (Mektûbât, s. 335) Yani, tartışma,

● İnsafla, hakkı, gerçeği bulmak niyeti ile

● İnatsız (yanlışta diretmemek, ısrar etmemek) tarzda,

● Ehil olanların (meseleyi bilenlerin) arasında,

● Sû-i telâkkiye, yani, yanlış anlamalara sebep olmamak şartıyla yapılmalıdır.

● Derin bir mesele varsa kaynaklarını bularak araştırmak, tetkik etmek gerekir. Bu arada yanlışını ve nefsini avukat gibi müdafaa etmemek,

● Enaniyet ve inat gibi olumsuz hasletleri karıştırmamak. Yani, gerçeği, hakikati bulmak için delil aramak, yanlışını kabul ettirmek için değil.

Müzakereciler biribirine nasıl davranmalıdır? “Siz hem birbirinizi teselli hem kuvve-i mâneviyeyi takviye, hem tatlı sohbetle müzakere-i ilmiye, hem Nurlar’ın yazması ve mütalâalarıyla bu geçici zahmetin noktasını siler rahmet yapmaya, bu fâni saatleri bâki saatlere çevirmeye muvaffak olursunuz inşaallah.” (Şuâlar, s. 446)

“Haklı adam, insaflı olur. Bir dirhem hakkını, istirahat-i umumînin yüz dirhem menfaatine feda eder. Haksız ise ekseriyetle enâniyetli olur; feda etmez, gürültü çoğalır.” (Şuâlar, s. 284) sözüyle insafın psikolojik boyutlarına dikkat çeker.

Haklı, insaflı tenkitlerden korkmaz. Olumlu ve insaflı tenkit, hakikati parlatır. Evet, “En müthiş maraz ve musîbetimiz, cerbeze ve gurura istinad eden tenkittir. Tenkidi eğer insaf işletirse, hakikati rendeçler (parlatır). Eğer gurur istihdam etse, tahrip eder, parçalar.” (Hutbe-i Şâmiye, s. 147)