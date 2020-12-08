İnsanlar istibdat altında inlerken

İşte ülkenin fotoğrafı: Milyonlar istibdat altında inim inim inletiliyor! Ve Meclis başkanlığı, başbakanlık vb. yöneticilik yapmış yüzlerce AKP’li ve kurucusu diyor ki, “Hürriyet/demokrasi yok, AKP ülkeyi maddî manevî sıkıntıya soktu.” Toplum bunalmış, seçim istiyor!

Acaba “istibdat”ın farkında mıyız? Dehşetini Bediüzzaman’dan dinleyelim: “İstibdat tahakkümdür, muamele-i keyfiyedir, kuvvete istinad ile cebirdir, rey-i vahiddir, su-i istimalata gayet müsait bir zemindir, zulmün temelidir, insaniyetin mahisidir (mahvedenidir). Sefalet derelerinin esfel-i safilinine insanı tekerlendiren ve âlem-i İslâmiyeti zehirlendiren istibdattır...” (Bediüzzaman, Münâzarât, s. 15)

Zorla, baskıyla yönetmek hukuka, ilme, akla göre değil, keyfi hareket etmek, güce dayanarak zorla yaptırmaktır. Tek görüş, tek düşüncedir.

Suistimalat zemini, yani, yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvetler yaygınlaşır.

Zulümler, haksızlıklar, adaletsizliklerin de temeli idarî, yönetimdeki bu istibdattır.

İnsanlığı sefil ederek mahveder ve İslâm âlemini de zehirler…

Şimdi, ülkeyi mahveden bu ucube sistemi -daha doğrusu sistemsizlik- değil midir ki, ülkeyi maddî manevî, hürriyet, adalet ve ekonomik açıdan da krizden krize sürüklemiş:

Hırsızlık, yolsuzluk, yasaklar, rüşvet, torpil, işi ehline vermeme, hülâsa ahlâk dibe vurmuş! TV kanalları ufunet saçıyor, ahlâksızlık yayıyor.

Eğitim felç! İmam-hatipleri deistlik, vs., gibi hastalıklar sarmış. Fukaralık, pahalılık kitleleri ahlâksızlığa sürüklüyor! Adamlar hâlâ, güya, “yol, tren, silâh” derdinde!

Ki, 18 yıldır bir oyalamaca-bir boyalamaca, kandırmaca, aldatmaca devam ediyor!

Seçime karşı gelip itiraz edenler, hürriyetin sillesinden mi korkuyor?

“İstibdat ne şekilde olursa olsun, meşrûtiyet libası giysin ve ismini taksın, rastgelsem sille vuracağım. Fikrimce meşrûtiyetin düşmanı, meşrûtiyeti gaddar, çirkin ve hilâf-ı şeriat göstermekle meşveretin de düşmanlarını çok edenlerdir. ‘Tebeddül-ü esmâ ile hakaik tebeddül etmez.” (Bediüzzaman, Divan-ı Harb-i Örfî, s. 40)