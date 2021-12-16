İnsanlığı paramparça eden istibdat

Tek adamcılığa dayanan istibdat/baskı rejiminin, daha doğrusu sistemsizliğinin-fert, aile, toplum, millet ve devletleri perişan eden, adaletsizlik, zulüm, parçalanmışlık, geri kalmışlığın vahim sonuçlarını gördükten sonra istibdattan vazgeçmeyecek, hürriyet, meşrûtiyet/demokrasiyi talep etmeyecek miyiz?

İstibdat; baskı, baskıcı yönetim, kanuna bağlı olmadan yönetme, keyfi idare sistemi. Hiçbir hakkın ve hürriyetin bulunmadığı tek adam veya zümre yönetimidir. Fakirlik, cehalet, ihtilâf, haksızlık ve zulümlerin anasıdır. Zira, “İstibdat tahakkümdür, muâmele-i keyfiyedir, kuvvete istinad ile cebirdir, rey-i vâhiddir, sû-i istimâlâta gâyet müsâit bir zemindir, zulmün temelidir, insâniyetin mâhisidir. Sefâlet derelerinin esfel-i sâfilînine insanı tekerlendiren ve âlem-i İslâmiyeti zillet ve sefâlete düşürttüren ve ağrâz ve husûmeti uyandıran ve İslâmiyeti zehirlendiren, hattâ herşeye sirâyet ile zehrini atan, o derece ihtilâfâtı beyne’l-İslâm îkâ edip, Mûtezile, Cebriye, Mürcie gibi dalâlet fırkalarını tevlid eden, istibdattır.” (Münâzarât, s. 22-23)

Kabiliyetleri öldürüp bizi her şeyde geri bırakan temel sebep, “Çeşit çeşit sari (bulaşıcı) hastalıklar gibi intişar eden istibdattır.” (ESDE H. Şamiye, s. 237)

Bu paragrafın özetle açılımı:

Muâmele-i keyfiyedir: İşleri hukuka göre değil, keyfine göre yürütmektir.

Kuvvete istinad ile cebirdir: Askerî, zümrevî, siyasî, idarî güce dayanarak zorbalıktır.

Rey-i vâhiddir: Tek görüş, tek düşünce, tek tip, tek adam yönetimi.

Sû-i istimâlâta gâyet müsâit bir zemindir: Şeffaflığın olmadığından kapalı kapılar arkasında her türlü haksızlık ve yolsuzluk zeminidir.

Zulmün temeli, insâniyetin mâhisi: Haksızlıkların dayanağı ve insanlığın mahvedenidir.

Sefâlet derelerinin esfel-i sâfilînine insanı tekerlendiren: Aşağıların en aşağısına yuvarlayan.

Ve âlem-i İslâmiyeti zillet (aşağılatan) ve sefâlete (yokluk, yoksulluk sıkıntılara) düşürttüren. Ve ağrâz ve husûmeti (kin, nefret ve düşmanlıkları) uyandıran (günümüzde olduğu gibi)

Ve İslâmiyeti zehirlendiren, hattâ herşeye sirâyet ile zehrini atan, o derece ihtilâfâtı beyne’l-İslâm îkâ eden: Anlaşmazlıklar, ihtilâflar ve bölünmeleri Müslümanlar arasına atıp aşılayan, batıl mezheplerin doğmasına sebep istibdattır, baskıcı yönetimlerdir.

Baştan ayağa yasaklarla dolu darbeler anayasası, âdil olmayan kanunlar, çarpık devlet ve adalet mekanizması…

Hür ülkelerin refah, zenginlik ve adaletine bakıp; kendimize gelip hürriyet, meşrûtiyet/demokrasiyi talep etmenin zamanı gelmedi mi?