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11 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

İnsanlık aleminin barışı hürriyete bağlı değil mi?

Ali FERŞADOĞLU
11 Şubat 2023, Cumartesi
Hem kendimiz, hem ailemiz, hem toplumumuz, hem de insanlık ile barış içinde yaşamamız başta din, inanç, fikir, vicdân olmak üzere her türlü hak, hürriyetin, ref-i imtiyaz (imtiyazların kaldırılması) ve adaletin ihyası ile mümkündür.

Bugün; fert, aile, toplum ve İslam aleminin temel problemi hürriyetin, meşrutiyetin (demokrasinin) yokluğudur. Ne yazma, ne konuşma hürriyeti var. Üniversiteler başta olmak üzere herkes sus, pus! İktidar ağızlarına, kalemlerine korku plasteri vurmuş ve susturucu takmış! Aydınlarımızın, hatta dindar ilim ehli bile, hürriyetin imanın özelliği olduğunu bilmiyor.

Asr (devir, zaman, çağ) ve saâdet (mutluluk, bahtiyarlık), yani, “mutluluk dönemi, insanların en bahtiyar oldukları bir çağdır.” Özellikle hak, hürriyet, adalet ve müsavatta... Ve Muhacirler, Allah için, din ve vicdan hürriyeti için yıllarca yaşadıkları memleket, ev, mal-mülk tüm servetlerini ve hatta çoluk-çocuklarını terk ederek hicret etti. Ve keza Ensar da aynı düşüncelerle ev, bağ-bahçe, kısaca ellerindeki her şeyi kardeşleriyle paylaştı.

Asr-ı Saadet hürriyet, adalet ve müsavat (hukuk karşısında eşitliği) modelini günümüze taşıyan Bediüzzaman, hürriyete de herkesin sahip çıkması ile mümkün olacağını ifâde ederek şöyle der: “Hürriyet-i umûmî, efrâdın (kişilerin) zerrât-ı hürriyatının muhassalıdır (hürriyet atomlarının, moleküllerinin toplamının neticesidir). Hürriyetin şe’ni odur ki, ne nefsine, ne gayriye zararı dokunmasın.” (Münâzârât, s. 55.) Ve “Bir kısmınız Allah’ı bırakıp da bir kısmınızı ilâhlaştırmasın” âyetine dayandırarak, bir başka cepheden açıklık getirir hürriyete: “Hürriyet budur ki: Kanun-u adâlet ve te’dipten başka hiç kimse kimseye tahakküm etmesin. Herkesin hukuku mahfuz kalsın, herkes hârekât-ı meşrûâsında şahâne serbest olsun.”

Bu beliğ ifadeler karşısında, herkesin iftihar edip selâm durması gerekmez mi? Bediüzzaman ayrıca, hürriyeti, ecnebilerin, kâfirlerin âdeti olarak görmek isteyen zihniyete de şöyle seslenir: “İnsana karşı hürriyet, Allah’a karşı ubûdiyeti intaç eder... İman ne kadar mükemmel olursa, hürriyet o derece parlar. İşte Asr-ı Saadet...” (Münâzârât, s. 58-59)

Bediüzzaman, özellikle Münazarat’ta ve diğer eserlerinde, hürriyet, demokrasi, insan hakları gibi önemli meseleleri gayet orijinal bir üslûpla izah eder, açıklar.

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