İş, siyaset, yönetim gibi emanetleri de ehline vermek farz değil mi?

Sosyal hayatımızı da en ince teferruatına kadar düzenleyen Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye, makam, iş, yönetim, siyaset gibi emanetleri ehline, liyakat ve maharet sahibine, sanatkara, uzmanına, otoritesine vermeyi emreder. Yoksa, “dindara, hanımı başörtülüye veya güzel Kur’an okuyana, müftüye, hatta evliyaya değil!” Ki, Kur’ân’da mealen şöyle buyurulur: “Ey iman edenler! İnsanlar arasında adâlet edin ve emaneti, işi ehline verin.” (Nisâ Sûresi, 58.)

Zaman zaman “dindar, namazlı, niyazlı yönetici olsun da ne olursa olsun!” anlayışının seslendirildiğini, sosyal medyada paylaşımlar yapıldığını duyar ve görürsünüz. Oysa, “siyasette, idarede/yönetimde” evvelâ dindarlığın aranması, Müslümanlara kurulmuş bir tuzaktır, pompalanmış yanlış bir anlayıştır. İşin, yönetimin, san’atın ehline verilmesi gerektiğini emreden âyeti bir yönüyle şöyle tefsir eder Peygamberimiz (asm):

“Kişinin namazına, orucuna bakmayın; konuştuğunda, doğru konuşup konuşmadığına, kendisine emniyet edildiğinde, güvenilirliğini ortaya koyup koymadığına; dünya kendisine güldüğünde, takvayı elden bırakıp bırakmadığına bakıp öyle değerlendirin. Kişinin namazı, orucu sizi aldatmasın. Dileyen oruç tutar, dileyen namaz kılar. Fakat güvenilir olmayanın dini de olmaz.” (Kenzul-Ummal, h. No: 8435., 8436.)

Demek ki, her meselede olduğu gibi, siyasette, yönetimde de “dindarlığı” değil, “san’at ve mahareti” tercih edeceğiz. Kur’ân ve Hadise dayanan Bediüzzaman; öncelikle aranması gereken şey, doğruluk/dürüstlük, maharet, san’at, bilgililik olduğunu şu veciz cümleleriyle nazara verir:

“Bazı Jön Türklerin a’mâl ve etvârı (amel, faaliyet ve tavırları) pis tefsir ediliyor. Zira bazı Ramazan’ı yer, rakı içer, namazı terk eder. Böyle, Allah’ın emrinde hıyanet eden, nasıl millete sadâkat edecektir? Evet, neam, hakkınız var. Fakat hamiyet ayrı, iş ayrıdır. Bence bir kalb ve vicdan fezâil-i İslâmiye ile mütezeyyin olmazsa (İslâmî faziletle süslenmezse), ondan hakikî hamiyet ve sadâkat ve adalet beklenilmez. Fakat iş ve san’at başka olduğu için, fâsık (günahkâr) bir adam güzel çobanlık edebilir. Ayyaş bir adam, ayyaş olmadığı vakitte iyi saat yapabilir. Öyleyse, ya maharettir veya salâhattir. San’atta maharet ise müreccahtır (tercih edilir).” (Münâzârât, Enst./inter, s. 56.)