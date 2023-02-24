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24 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 54

İslam aleminin problemlerinin çözümü Münazarat’ta

Ali FERŞADOĞLU
24 Şubat 2023, Cuma
Bugün İslam alemi ve Türkiye’nin en büyük problemi istibdat, baskı, despotizmin hakim olması, meşrutiyet (demokrasi) insan hak ve hürriyetleri ile hukukun üstünlüğü ve adaletin yokluğudur.

Bediüzzaman, bütün bu problemleri Münazarat isimli eserinde, Kur’an ve Sünnet-i Seniyye dayanarak çözmüştür.

Hürriyetin imanın bir özelliği olduğunu ispat edip ortaya koymuştur. Hakiki hürriyet, cumhuriyet, meşrutiyet (demokrasinin) kaynağının Kur’an, Sünnet ve Asr-ı Saadet olduğunun delillerini sunmuştur.

Bediüzzaman bu eserinde, yönetici (en küçük memurdan cumhurbaşkanı, halife, padişah), ağa, makam ve rütbe sahibi, amir, bilim insanları, (ulemaya), hatta şeyh ve evliyaya karşı hürriyet ve bağımsızlığımızı nasıl koruyabileceğimizin formüllerini vermiştir. Kendisi dahil herkesi sorgulama, şeffaf olma, mihenge vurmanın ilmi prensip ve ölçülerini serdetmiştir. İslam alemi ve ülkemizi kurtaracak Asr-ı Saadet modellerini günümüze taşımıştır. Asırlardır çözülememiş problemleri çözmüş, müşkilleri halletmiş, soruları cevaplandırmış, hastalıkları teşhis ile tedavi etmiş, hatta tedavi ve çözmenin formüllerini göstermiştir. Arap-Türk-Kürt ve İslam aleminin ittihad-ı İslamın, Müslümanların birlikte hareket etmelerinin de reçetesidir. Ermeni meselesinin, etnik köken kavgalarının, ırkçılığın eğitimle halledilebileceğinin esaslarını da sunmuştur.  

Münazarat, Bediüzzaman’ın ilk dönem eserleri arasında yer almasına rağmen, sanki bugün yazılmış gibi, güncel meselelere de cevaptır.  

Bediüzzaman Meşrutiyet’in ilanı ve Osmanlı’nın o karmaşık ve karanlık zeminde Şark’taki insanların bir ayaklanma veya dehşetli bir ye’se düşmemeleri için 1910 yılında Şark’taki aşiretleri bilgilendirmek ve eğitmek için bir seyahat eder. Ve Münazarat ortaya çıkar.

Bediüzzaman, Risale-i Nur Külliyatı’nda, Eski Said Dönem Eserleri’nde ve Münazarat’ta ezberleri bozan, içtimai, siyasi sentez ve orijinal çıkarımlar yaparak yeni fikirler, metotlar, bakış zaviyeleri, çözüm yolları ve hatta bunları yapabilecek formüller ortaya koyar.

Hastalıkların tam ve doğru olarak teşhis ve tedavisi başta Münazarat olmak üzere Hutbe-i Şamiya, Divan-ı Harb-i Örfi, Sünühat gibi Eski Said Dönemi Eserlerini üniversitelerde, özellikle siyasal bilgiler fakültelerinde ve okullarda ders kitabı olarak okutulmalı ve topluma indirgenerek anlatılmalıdır.

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