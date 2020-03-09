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9 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İslâm’da her gün ‘kadınlar günü’dür

Ali FERŞADOĞLU
09 Mart 2020, Pazartesi 00:02
Batıda kadın, 1800’lü yıllara kadar insan sayılmazdı. 8 Mart 1857’de New York’lu 40.000 dokuma işçisinin ağır çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle başlattıkları grevde 129 kadın işçi yanarak can vermişti.

Ölen bu kadınlar 1910’a kadar halk tarafından anılırken BM kadınlara sosyal ve kültürel şuur aşılanmasına yönelik 8 Mart’ı Dünya Kadınlar Günü ilân eder.

Oysa İslâmiyet bu tarihten 1400 yıl önce ‘Kadın’a hakettiği değeri vermişti. Kur’ân-ı Kerîm’de birçok âyet, Peygamber Efendimiz’in (asm) bir çok hadis-i şerifinde kadınlara nasıl davranılması gerektiğini açıkça ifade etmiştir.

Peygamber Efendimiz’in (asm) kadınlara karşı davranış şekli, nezaketi, nezaheti ve onlara verdiği değer her Müslüman erkek için en mükemmel bir rehberdir.

● Eğer Resulullah (asm) olmasaydı kadın da, erkek de, “Ben kimim? Beni bu dünyaya kim, ne için gönderdi, benden ne istiyor? Nereden gelip nereye gidiyorum?” suallerinin cevabını bulamamaktan ıztıraplar içinde kıvranırdı!

● Eğer O (asm) olmasaydı “Bu kâinatın yaradılışının sırrı, hikmeti nedir? Kâinatın sonu ne olacaktır? Ölüm nedir, mü’min için nasıl bir terhis tezkeresidir?” gibi, bütün felsefelerin de peşinde olduğu bu soruların cevaplarını bulamazdık.

● Eğer O (asm) olmasaydı hayat çekilmez olurdu!

● Eğer O (asm) olmasaydı kız çocukları diri diri gömülürdü!

● Eğer O (asm) olmasaydı insan hak ve hürriyetleri insanlığa mal olmazdı!

● Eğer O (asm) olmasaydı, günümüz insanını kasıp kavuran mutsuzluk, ümitsizlik, bedbinlik, kötü alışkanlıklar,

● Eğer O (asm) olmasaydı, ailenin perişanlığı, dağılmışlığı devam ederdi.

● Eğer O (asm) olmasaydı, toplumların yaşadığı sıkıntılar, problemler, zulümler bizi de perişan edecekti…

● Eğer O (asm) olmasaydı, aile hayatımızı dünyevî bir Cennete çeviremezdik.

Ve Asr-ı Saadet ile birlikte “Kadın” toplum içinde özel bir statüye kavuşmuş ve bizzat uygulamalı olarak hayata geçirilmiştir.

Zariyat Sûresi’nin 56. âyetinde, “Allah’ı tanımak ve O’na ibâdet etmek”; En’am Sûresi’nin 156. âyetine göre ise, her iki cinsin de Allah’ı tanımak ve yeryüzünü mamur etmek üzere dünyaya gönderildiği beyan edilir. “Kadın ve erkek bir bütünü tamamlayan iki eşit parçasıdır.”

“Analık’ vasfıyla Cennet ayakları altına serilmiştir.” “Onlar sizin için her türlü olumsuzluk ve günahlardan koruyan bir elbise, siz de onlar için bir elbisesiniz” 1 mealindeki âyetiyle aile statüsü de birlikte oluşturulmuştur.

Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye 15 asır önce kadın hak, hürriyet ve vazifelerini en ince detaylarına kadar açıklamıştır. Kadını diri diri gömülmekten ve aileyi o dehşetli vahşetten kurtardıysa, bugün de kadını da, aileyi de kurtaracak olan Asr-ı Saadet Aile Modelidir. 

Dolayısıyla İslâm’da her gün “Dünya Kadınlar Günüdür!”

Dipnot:

1- Bakara Sûresi, 187.

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