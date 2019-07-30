İslâm, emniyet ve barıştır

Karıştırılan, yanlış anlaşılan veya anlatılan meselelerden birisi de “İslâm’da savaş ve cihad”dır.

Hiç şüphesiz ki, “cihad” sadece “kuru bir toprak fethi” değil; aynı zamanda, İslamlaştırma faaliyetidir de. Bütün insanlar, ilâhi mesaj olan Kur’ân’ın muhataplarıdır. Allah’ın mesajını dünyanın en ücra köşesineki kullara ulaştırmak ise mü’minlerin görevidir.

Eğer, iddia edildiği gibi, yalnızca, toprak elde etmeye dayalı, siyâsî bir hareket olsaydı; çok kısa zamanda bu kadar geniş topraklar fethedilemezdi. Nitekim A. Gullaui bu gerçeği, “Eğer halk fetihlere karşı tepki gösterseydi, bu zaferlerin hiçbirisi gerçekleşmezdi” der. (Prof. Yıldız vd., Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, c. 1, s. 427.)

Cihadın hedef ve gayesi: 1-Beşer aklını hurafe ve taklit (uyduluk) esaretinden kurtarmak. Bu sebeple İslâm dini bütün şekilleriyle putperestliğe karşı cihad etmiştir. 2-Ferdin ruh ve ahlâkını ıslah etmek. 3-Cemiyet hayatını; genel güvenliği, insanlar arasında adâleti ve makul hürriyetlerin korunmasını hâkim kılacak şekilde ıslah etmek... (Doç. Dr. Hayreddin Karaman, Yeni Gelişmeler Karşısında İslâm Hukuku, s. 18-19.)

Silaha dayalı savaş canı, dini, malı vatanı, korumak ve muhafaza için yapılır. Bu noktalardan meşruiyet kazanmıştır. İslâm, hiçbir zaman, saldırganlığı, haksızlığı istemez, tavsiye etmez.

İslâmın cihadı, tebliğ, hakkı ihya, zulmü kaldırma olduğunu Peygamber Efendimizin (asm) Mute harbine gönderdiği orduya yaptığı nasihatlerden de anlaşılmaktadır: “Ben size Allah’ın emirlerini yerine getirmenizi, yasaklarından uzak kalmanızı, Müslümanlardan yanınızda bulunanlara karşı hayırlı olmanızı ve iyi davranmanızı tavsiye ederim.

“Allah yolunda, Allah’ın ismiyle savaşınız. Ahde (anlaşmaya) vefasızlık göstermeyiniz! Küçük çocukları öldürmeyiniz! Kadınları, yaşlanmış pir-i fânileri katlettirmeyiniz! Ağaçları kesip yakmayınız! Evleri yıkmayınız. Orada Nasrânileri (hıristiyanları) kiliselerinde halktan uzaklaşmış, kendilerini tamamen ibâdete vermiş bir takım kimseler bulacaksınız. Sakın onlara dokunmayız!” (Müslim, 3:1357)

İslâm’ın kelime mânâsı, emniyet ve barıştır. Bir âyet-i kerîmede şöyle ifâde edilir: “Ağırlıklı ve ağırlıksız olarak hep birlikte savaşa çıkın ve Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edin. Eğer bilirseniz bu, sizin için çok daha hayırlıdır.” (Tevbe Suresi, 41.)

Yani, asla şiddete dayanmayan fikri, imani, yani tebliğ savaşı. Zîrâ putperestlik aklın dejenere, basîretin de kör olması demektir. Ve buna karşı ancak fikir nuru ile mukabele edilebilir, şiddetle değil!