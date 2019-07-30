"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

İslâm, emniyet ve barıştır

Ali FERŞADOĞLU
30 Temmuz 2019, Salı
Karıştırılan, yanlış anlaşılan veya anlatılan meselelerden birisi de “İslâm’da savaş ve cihad”dır.

Hiç şüphesiz ki, “cihad” sadece “kuru bir toprak fethi” değil; aynı zamanda, İslamlaştırma faaliyetidir de. Bütün insanlar, ilâhi mesaj olan Kur’ân’ın muhataplarıdır. Allah’ın mesajını dünyanın en ücra köşesineki kullara ulaştırmak ise mü’minlerin görevidir.

Eğer, iddia edildiği gibi, yalnızca, toprak elde etmeye dayalı, siyâsî bir hareket olsaydı; çok kısa zamanda bu kadar geniş topraklar fethedilemezdi. Nitekim A. Gullaui bu gerçeği, “Eğer halk fetihlere karşı tepki gösterseydi, bu zaferlerin hiçbirisi gerçekleşmezdi” der. (Prof. Yıldız vd., Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, c. 1, s. 427.)

Cihadın hedef ve gayesi: 1-Beşer aklını hurafe ve taklit (uyduluk) esaretinden kurtarmak. Bu sebeple İslâm dini bütün şekilleriyle putperestliğe karşı cihad etmiştir. 2-Ferdin ruh ve ahlâkını ıslah etmek. 3-Cemiyet hayatını; genel güvenliği, insanlar arasında adâleti ve makul hürriyetlerin korunmasını hâkim kılacak şekilde ıslah etmek... (Doç. Dr. Hayreddin Karaman, Yeni Gelişmeler Karşısında İslâm Hukuku, s.  18-19.)

Silaha dayalı savaş canı, dini, malı vatanı, korumak ve muhafaza için yapılır. Bu noktalardan meşruiyet kazanmıştır. İslâm, hiçbir zaman, saldırganlığı, haksızlığı istemez, tavsiye etmez.

İslâmın cihadı, tebliğ, hakkı ihya, zulmü kaldırma olduğunu Peygamber Efendimizin (asm) Mute harbine gönderdiği orduya yaptığı nasihatlerden de anlaşılmaktadır: “Ben size Allah’ın emirlerini yerine getirmenizi, yasaklarından uzak kalmanızı, Müslümanlardan yanınızda bulunanlara karşı hayırlı olmanızı ve iyi davranmanızı tavsiye ederim.

“Allah yolunda, Allah’ın ismiyle savaşınız. Ahde (anlaşmaya) vefasızlık göstermeyiniz! Küçük çocukları öldürmeyiniz! Kadınları, yaşlanmış pir-i fânileri katlettirmeyiniz! Ağaçları kesip yakmayınız! Evleri yıkmayınız. Orada Nasrânileri (hıristiyanları) kiliselerinde halktan uzaklaşmış, kendilerini tamamen ibâdete vermiş bir takım kimseler bulacaksınız. Sakın onlara dokunmayız!” (Müslim, 3:1357) 

İslâm’ın kelime mânâsı, emniyet ve barıştır. Bir âyet-i kerîmede şöyle ifâde edilir: “Ağırlıklı ve ağırlıksız olarak hep birlikte savaşa çıkın ve Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edin. Eğer bilirseniz bu, sizin için çok daha hayırlıdır.” (Tevbe Suresi, 41.) 

Yani, asla şiddete dayanmayan fikri, imani, yani tebliğ savaşı. Zîrâ putperestlik aklın dejenere, basîretin de kör olması demektir. Ve buna karşı ancak fikir nuru ile mukabele edilebilir, şiddetle değil!

Okunma Sayısı: 137
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    KİK'ten Suriye'nin kuzeybatısında ateşkes çağrısı

    Elektrikte ve gazda zam şampiyonuyuz

    Vizesiz AB bir kez daha

    Basın çalışanları kan kaybediyor

    AYM'nin 'barış akademisyenleri' kararına 1071 akademisyenden karşı bildiri

    İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu'na yeni görevlendirme

    Rusya ve Esad rejiminin İdlib'deki yoğun hava saldırılarında 15 sivil öldü

    15 Temmuz'la birlikte cemaatler bitirilmek mi istendi?

    6 kayıptan 4’ü bulundu

    Bu nasıl anlaşma?

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye yeni başlangıç mesajı

    İdlib'deki çatışmalardan kaçanlar Türkiye sınırına geliyor

    Akar: ABD ile anlaşamazsak Suriye'de güvenli bölgeyi Türkiye tek başına oluşturacak

    İnternet bağımlılığını önlemek için neler yapılmalı?

    Rusya: AB Fırat'ın doğusunda petrol sahalarını yağmalıyor

    15 gün önce açılan Bursa Şehir Hastanesi'ni su bastı

    Ucube sistem

    ‘Güvenli bölge’ tartışması

    Onlar Müslüman değil mi?

    TESK’ten “vergi indirimi” çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    İki ateş arasında kalanlar
    Süleyman KÖSMENE

    İstihare kehanet değildir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sabit faturaların dayanılmaz yükü...
    Genel

    Vizesiz AB bir kez daha
    Genel

    Elektrikte ve gazda zam şampiyonuyuz
    Faruk ÇAKIR

    Din eğitimi ve aile
    Cevher İLHAN

    “Suriyeli sığınmacılar” meselesi
    Ali FERŞADOĞLU

    İslâm, emniyet ve barıştır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Basın çalışanları kan kaybediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.