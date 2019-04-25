İslâm insanlığı kucakladı

Milliyet ve Milliyetçilik -12

Irkî ve dinî taassup güdülmediğinin sayısız örneklerinden birkaçı şöyledir:

Hz. Ömer, Ashab-ı Kiram’la sohbet ediyor. O sırada, ihtiyar bir dilenci, onlardan sadâka talep eder. Hz. Ömer: “Ey ihtiyar, niçin dileniyorsun, sana bakacak kimse yok mu?”

“Ben ehl-i zimmedenim. (Zimmî, İslâm himayesini kabul edip, imkân ve kazançları yerinde olanların cizye denen vergiyi ödeyen Hıristiyan ve Yahudilere denir.) Fakirim, çalışmaya da gücüm yok. Cizyemi vereceğim, ama geçinemiyorum.”

Hz. Ömer’in (ra) arkadaşlarına cevabı ve ihtiyara muâmelesi ne oldu acaba? “Bu adam hakkında adâletli iş görmedik, insaflı muamele etmedik. Genç ve güçlü iken cizye aldık, emeğinden istifade ettik, ihtiyarlığında yoksulluğa terk ettik. Bu revâ mı?”

Hemen ihtiyar, fakir, miskin zimmîye maaş bağlatır ve memurlarına da, onun gibi başkalarının bulunup bulunmadığını araştırmalarını, onlara da maaş bağlamalarını emreder.

Fatih Sultan Mehmed, sadece Müslümanların değil, nerede ise dünyanın yarısının padişahıdır. Bir cami yaptıracaktır. Caminin sütunlarını, Rum mimar İpsilanti Efendi, dört parmak keser. Fatih de hiddete kapılır ve mimarın kolunu kestirir.

İpsilanti, Fatih’i mahkemeye verir. Padişah, ismiyle hitap edilerek Kadı Hızır Çelebi’nin huzuruna çağrılır. Fatih, onun yanına gitmek ister. Çelebi, “Oturma beyim, hasmınla muhakeme-i şer’iyye olunacaksın, onunla ayakta dur!” der.

Kısa tutalım. Şeriat mahkemesi kararını verir: “Fâtih haksızdır, kolu kesilecektir!”

İpsilanti Efendi, bu adâlet karşısında dâvâsından vazgeçer. Fatih de ona, ömürboyu maaş bağlar. Kolunun diyetini verir. Çocuklarının nâfakasını bile temin eder.

Karar sonrası Fatih, kaftanının altından palasını çıkarır ve Hızır Çelebi’ye uzatır: “Eğer bu Padişahtır diye iltimas edip haksız karar verseydin, bununla başını uçuracaktım.”

Hızır Çelebi de minderini kaldırır ve arkada sakladığı topuzu gösterir: “Eğer sen de Padişahım deyip kararıma itiraz etseydin, bu topuzla başını ezecektim!”

Hâdisenin diğer safhalarını ve derûnî mânâlarını okuyucularımızın yorumuna havâle edelim. Bugün çoğu yerde devlet başkanlarının ve milletvekillerinin dokunulmazlığı olduğu için hâkim, onları mahkemeye çağıramaz!