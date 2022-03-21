İslâmi kavramları kimden öğreneceğiz?

Günümüz Müslümanları, “tevhid, nübüvvet, haşir, ibadet, adalet, ahlâk” ile Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye, İslam ilimleri literatüründe geçen ve içtimai, siyasi ölçü mevzularında kavram kargaşası yaşıyor.

Özellikle “hürriyet, meşrûtiyet/demokrasi, meşveret, ulü’l-emir (emir sahibi), cumhuriyet, adalet, şûra, meclis, Allah’ın indirdiğiyle hükmetmek, istibdat, iktidar-muhalefet, siyaset” gibi mevzularda da…

Bu hususlarda da müracaat edeceğimiz en sağlam merci “içtihad/müçtehid, tecdid/müceddid” müessesesidir. Zira, “Cenâb-ı Hak, kemâl-i rahmetinden, şeriat-ı İslâmiyenin ebediyetine bir eser-i himayet olarak, herbir fesad-ı ümmet zamanında bir muslih (ıslah ile düzeltici) veya bir müceddid veya bir halife-i zîşan veya bir kutb-u âzam veya bir mürşid-i ekmel veyahut bir nevi mehdî hükmünde mübarek zatları göndermiş, fesadı izale edip milleti ıslah etmiş, din-i Ahmedîyi (asm) muhafaza etmiş.“Madem âdeti öyle cereyan ediyor.”(Mektûbât s. 425.)

Ehl-i ilim ve fikir, bu vasıf ve özelliklerin tamamını Bediüzzaman’nın taşıdığına ittifak etmiştir. Dolayısıyla, bahsedilen bu mevzuların hakikatlerini ortaya koyacak yetki ve vazifesi ona verilmiştir: “Bu durûs-u Kur’âniyenin (Kur’an dersleri Risale-i Nurların) dairesi içinde olanlar, allâme (dünya çapında alim, mütefekkir) ve müctehidler (Kur’an ve Sünnet-i Seniyyeden hüküm çıkarma yetkisine sahip) de olsalar, vazifeleri, ulûm-u imaniye cihetinde, yalnız yazılan şu Sözlerin (Risale-i Nur’ların) şerhleri (yorumları, tefsirleri) ve izahlarıdır veya tanzimleridir (düzenlemeleridir). Çünkü, çok emârelerle anlamışız ki, bu ulûm-u imaniyedeki (Kur’an’ın içtimai ve siyasi meseleleri de ulum-u imaniye içinde) fetvâ vazifesiyle tavzif edilmişiz (vazifelendirilmişiz). (Mektubat, s. 413)

Bediüzzaman, hadis, tefsir, kelam, ahlak, tasavvuf, fıkıh ve sair İslam ilimleri literatüründe geçen, hatta, içtimai, siyasi bütün kavramlar, meseleleri Kur’an ve hadis kaynaklı delilleriyle birlikte yoruma meydan vermeyecek şekilde apaçık izah, ispat etmiş, ortaya koymuştur. Risale-i Nur baştan sona bu mefhumlar ve 15 asırlık İslam harsı, kültürü hakikatleriyle doludur.

Asıl ulü’l-emir (emir sahibi) müçtehid ve müceddidlerdir. Bediüzzaman zamanımızın ulü’l-emiridir. Dolayısıyla alimler de, dindarlar da, siyasetçiler de, yöneticiler de evvela Risale-i Nur’u okuma, anlama, anlatma ve pratiğe geçirme mecburiyet ve mükellefiyetinde değil midir?