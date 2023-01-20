İslamın ölçü ve prensiplerine uymak

Bir insan ve Müslüman olarak trafik kurallarını kendimiz belirlersek kazalar, ölüm ve kaos kaçınılmaz! Biz yalnızca standartlaşmış kaideleri öğrenip uyarız.

Şu halde, hakiki, samimi, dürüst bir dindar da hayatını kendi kafasına göre, hayat kurallarını da kendisi koyamaz; keyfemayeşa yaşayamaz. Hayatı verene, yani, Kur’an ve Sünnet-i Seniyyeye göre tanzim eder, düzenler. İçtimâi, siyasi yol haritasını da kendi kafasına göre değil, İslamın ölçü, prensip ve stratejilerini esas alarak çizer, çizmeli.

Sınırlı akıl ve bilgimizle Kur’an ve Hadisin ölçü ve stratejilerini tam bilemediğimizden yapacağımız şey meali şöyle olan ayeti dinlemektir: “Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.” (Nahl Suresi, 43.) İlim sahipleri kimlerdir? Şüphesiz sıradan alim veya İlahiyatçılar değil, “Verrasihune fil ilmi/İlimde derinlik sahibi” (Al-i İmran Suresi, 7.) “Muhakkak ki Allah, bu ümmete her yüz sene başında dinini yenileyen bir müceddid gönderir.” (Ebû Dâvûd, Melâhim, 1.) mealindeki ayet ve hadise göre sahanın uzmanı, otoritesi ve yetkilileri müçtehid ve müceddidlerdir. Bediüzzaman’a göre günümüz müceddidi kimdir?

“Risale-i Nur Müceddidir. (Emirdağ Lahikası, I, s. 65.) Çünkü, “Ulûm-u imaniyedeki fetvâ vazifesiyle tavzif edilmişiz. (Mektubat, s. 413)

Risale-i Nur, “iman esasları, ibadet (İslam şartları), ahlak, ukubat” meselelerini yüzlerce alt başlıklarıyla tecdid ile yenilemiştir. Elbette bir yetkili olarak Kur’an ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki içtimai, siyasi ölçü, prensip ve stratejilerini de o belirleyecektir. Çünkü, vazife ve yetki ona verilmiş. Şartların gereği bir ara siyasete bakmamış, sonra şu kanaate varmış:

“Büyük kusurlarımdan birtek suçum: Vatan ve millet ve din namına mükellef olduğum büyük bir vazifeyi, dünyaya bakmadığım için yapmadığımdan, hakikat noktasında affolunmaz bir suç olduğuna ve bilmemek bana bir özür teşkil edemediğine.. kanaatim geldi.” (Şuâlar, s. 340.) Risale-i Nur sadece iman dersi değil, içtimai ders de verir.” (Hizmet Rehberi, s. 54.) Şu Münâzârât, hem de siyâset tabiblerine, teşhis-i illete (hastalıkları teşhise) dâir hizmet ile mükellef ve muvazzaftır.” (Münazarat, s. 46.)

Risale-i Nur’da, özellikle Münazarat, Sünühat, Hutbe-i Şamiye, Divan-ı Harb-i Örfi, Lahikalar başta olmak üzere Lem’alar, Mektubat-ki, Lahikalar 27. Mektuptur-Şualar isimli temel eserlerinde de bu zamandaki içtimai, siyasi “prensip, ölçü, ve stratejileri” tüm boyutlarıyla ortaya konmuştur. İşte, Beyanat ve Tenvirler de Risale-i Nur dan derlenerek bir araya getirilmiştir.