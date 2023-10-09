İslâmın tüm insanlığı kucaklayan bağları

Bir okuyucumuz Üstadımız Kur’ân’ın, Şeriat-ı Ahmediyenin (asm) tazammun ettiği ve emrettiği medeniyet… Cihetü’l-vahdet de, unsûriyet ve milliyet yerine, râbıta-i dinî ve vatanî ve sınıfıdir.’1 diyor. Açılımı nedir?” diye soruyor.

İslâmiyet, farklı kimlikleri kabul eder ve herkesi kucaklar. Hangi inanç, din, etnik köken ve ırktan olursa olsun tümüyle birlik bağları oluşturur. Asabiyet (kendinden olanı koruma duygusu), menfi milliyet, ırkçılık yerine “dinî, sınıfî ve vatanî” bağlardır. Yani, aynı dinden olanlar kardeştirler. “Mü’minler kardeştirler.”2 Onları kardeş yapan ve “uhuvvet”in prensiplerini vaz’ eden Kur’ân, kökleri lâhûtî âleme dayanan mukaddes bir kardeşliği getirmiş ve mealen emretmiş.3 Peygamberimiz de (asm) “Mü’minin mü’mine karşı durumu, bir parçası diğer parçasını sımsıkı kenetleyip tutan binalar gibidir4 der.

Aynı inancı paylaşmayıp, aynı vatanda yaşıyorlarsa, “vatanî” yani, “vatandaşlık” bağı birlik noktalarıdır. Allah Rasulü (asm), “Kestiğiniz koyundan Yahudi komşumuza verdin mi? Yahudi komşumuza verdin mi?”5 demesi bunun çarpıcı örneklerinden birisidir. (İslam devleti vatandaşı olan gayrimüslime, zımmiye fıtre, adak, sadaka, hediye verilebilir.)

Bediüzzaman’ın Asr-ı Saadet’ten günümüze taşıdığı komşuluk modelini, “Size bunu katiyen söylüyorum ki, şu milletin saadeti ve selâmeti Ermenilerle ittifak ve dost olmaya vâbestedir… Hem de dostluğun sebebi vardır. Zîrâ komşudurlar. Komşuluk, dostluğun komşusudur.”6 diyerek gerçek komşuluk, dostluk ve barışın özünü verir.

Dindaş ve vatandaş da değillerse aynı “sınıfi” bağ ile tanışma, dayanışma ve yardımlaşma yapabilirler. İşte çarpıcı bir örneği: Avrupa VitreoRetinal Cerrahi Derneği (Europian VitreoRetinal Society- EVRS) bu yılki kongresi, Kapadokya’da yapıldı. EVRS Başkanı Dr. Giampaolo Gini, “Meslektaşlarımızla bu yıl Türkiye’de buluşmanın coşkusu içerisindeyiz. Bu kadar farklı yerden hepimizi bir araya getirmenin sırrı da aslında bu komünitenin arkadaşlık ve samimiyet gibi değerler üzerine kurulu olmasıdır.” dedi.7

İslâmiyetin bu cihanşumül özelliğini Risale-i Nur’la öğrenecek olan dünya ve bilhassa II. Avrupa, “İslamofobi”yi atacaktır.

Dipnotlar:

’1-Hutbe-i Şâmiye, Enst./inter, s. 128.; 2-Hucurât Suresi, 10.; 3-Âl-i İmrân Suresi, 103.; 4-Buhârî, Salât 88, Mezâlim 5, vd.; 5-Buharî, el-Edebü’l-müfred, s. 52, bab 57.; 6-Münazarat, Enst./inter., s. 69.; 7-Seyhan Şentürk, Yeni Asya, 10 Eylül 2023.