İslamın yönetim modeli “hadimlik”tir

Adalet ve hukuk enkaz altında! 10 binlerce vatandaş; tüm yetkileri tek adamda toplayan “Cumurbaşkanlığı Hükümet sistemi”nin göçük ve enkazı altında! Ekonomi “hortum fırtınalarıyla” hortumlanmış ve çökmüş!

Şu halde, “Tedenninin (gerilemenin) mühim bir sebebi bazı rüesa ile haksız olarak millete fedakârlık iddia eden sahtekâr hamiyetfüruşlar (hamiyet ve gayret iddiasında bulunan sahtekarlar) veya velayeti (evliyalığı) dava eden ehliyetsiz bazı müteşeyyihlerdir (şeyhlik taslayanlardır)” (Münazarat, s. 55.)

İslamın öngördüğü yönetim biçimi, “Milletin efendisi, onlara hizmet edendir.” (el-Mağribî, Câmiu’ş-Şeml, 1:450, no. 1668; vd.) hakikatince “reislik” değil, “hizmetkarlıktır.”

Bunun içindir ki, Bediüzzaman, “Riyaset-i şahsiyenin kat’iyen aleyhindeyim.” demiştir. (ESDE, Nutuk, s. 196.) Yetkileri kendinde toplayan tek adamla işlerin yürümediği görüldü!

Çünkü, “Eski zamanda değiliz. Eskiden hâkim bir şahs-ı vâhit idi. O hâkimin müftüsü de onun gibi münferit bir şahıs olabilirdi, onun fikrini tashih ve tâdil ederdi. Şimdi ise, zaman cemaat zamanıdır.” (Sünuhat, s. 51.)

Çünkü, “Şahıs zamanı değil. Şahıs ne kadar dâhi ve hattâ yüz dahi derecesinde olsa… mağlûptur.” (Mektubat, s. 425.)

Çünkü, “Fert dahi de olsa, cemaatin şahs-ı manevisine karşı sivrisinek kadar kalır.” (Sünühat, s. 52.)

Çünkü, “Cemaatte olan kuvvet, fertte yoktur. (Sünühât, s. 50.)

Çünkü, “Ferdin iyiliği de fenalığı da mahduttur (sınırlıdır). Cemaatin ise gayr-ı mahduttur (sınırsızdır).” (Mesnevî-i Nuriye, s. 87.)

Çünkü, “Ferd dâhi de olsa, cemaatin şahs-ı manevisini karşı sivrisinek kadar kalır. (Sünuhat, s. 52.)

Çünkü, “Meşveret-i şer’iyye istibdat ve tahakkümün belâsından kurtarır.” (Divân-ı Harb-i Örfî, s. 59) Çünkü, “Reisleriniz malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi, akıllarınızı da sizden almışlar veya dimağınızda hapsetmişler.” (Tarihçe-i Hayat, s. 77-78.)

Öyle ise, tesirli ve katılımcı bir yasama (kanun yapma), istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir bir yürütme (icra), bağımsız ve tarafsız bir yargı (adalet) ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, hürriyetçi, demokratik, âdil, güçlendirilmiş bir meclis, şura, parlamenter sistem lâzımdır.

