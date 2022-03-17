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17 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

İsraf ve su savaşları

Ali FERŞADOĞLU
17 Mart 2022, Perşembe
Birisine tabak tabak yemek ikram etseniz; teşekkür yerine, “Bu da yemek mi?” deyip istihfaf ile gözünüzün önünde yere atsa ne yaparsınız? İşte, “İsraf, şükre zıttır, nimete karşı hasâretli bir istihfaftır (hafife almak). İktisat ise, nimete karşı ticaretli bir ihtiramdır (saygıdır). (Lem’alar, s. 143.)

Neyi, niçin çöpe atarız? Gayet tabii ki, değersiz ve işe yaramayanları! Buğday tanesi, yağmur damlası ve bir narın maliyeti ne kadardır? Atom, molekül, hücre, toprak, su, milyarlarca galaksi sayısız unsur ve tabiat kanunlarının tümü kusursuz çalışması gerekir! Bu kadar eleman ve işçinin çalıştığı bu harika nimetlerin maliyetini hesaplayabilir miyiz? “Kırk parayla alacağımız bir kavunu, bir narı, kırk bin lirayla da yiyemezdik.” (Lem’alar, s. 315.) “Eğer, gayet mebzûliyetle elimize geçen şu meyveler Vâhid-i Ehadin malı olmazsa, bütün dünyayı verse idik, bir tek narı yiyemezdik.” (Sözler, s. 274.)  

Allah’ın muntazam bir üretim fabrikası olan kâinat, durmadan çalışıp olağan dışı “kudret mu’cizeleri” üretiyor. Dikkat edilirse yaradılışta ve bu üretimde zerre miskal israf ve abesiyete yer yok. Mesela, yere düşen yapraklar, sair artıklar bakteriler tarafından imha edilip temizlenir ve azot olarak toprağa gıda olarak verilir. Teneffüs ettiğimiz hava, bedenimize girince kanı temizleyip sair pek çok işi yaparken; karbondioksit (zehirli gaz haline gelen) aynı hava dışarı çıkarken de konuşmamızı sağlar! 

Kanunlara muhalefet ile isyan edene derecesine göre cezalar verilir! İsraf, aynı zamanda kâinat kanunları ve çarklarının dönüşüne zıt hareket etmektir. “Ey israflı, iktisatsız, ey zulümlü, adaletsiz, ey kirli, nezafetsiz, bedbaht insan! Bütün kâinatın ve bütün mevcudatın düstur-u hareketi olan iktisat ve nezafet (temizlik) ve adaleti yapmadığından, umum mevcudata muhalefetinle, mânen onların nefretlerine ve hiddetlerine mazhar oluyorsun. Neye dayanıyorsun ki, umum mevcudatı zulmünle, mizansızlığınla, israfınla, nezafetsizliğinle kızdırıyorsun? Evet, ism-i Hakîmin cilve-i âzamından olan hikmet-i âmme-i kâinat, iktisat ve israfsızlık üzerinde hareket ediyor, iktisadı emrediyor.” (Lem’alar, s. 303.) Çektiğimiz sıkıntılarımızın bir sebebi, iktisat kanunlarına isyanımız değil mi?  

Patlak veren ve verecek su savaşları, “Nehir kenarında bile abdest alıyor olsanız, suyu israf etmeyiniz.’’ (İbn Mace, Tahare 48) emri, suyun damlasının değerini, iktisat ve kanaatin önemini vurgulamıyor mu?  

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